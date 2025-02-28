https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html

Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне

Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне - РИА Новости, 01.03.2025

Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне

РИА Новости опубликовало в Telegram-канале ("РИА Новости") полную версию с русскими субтитрами "порки" Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом во РИА Новости, 01.03.2025

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2025-02-28T22:46:00+03:00

2025-03-01T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. РИА Новости опубликовало в Telegram-канале ("РИА Новости") полную версию с русскими субтитрами "порки" Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта. Главным результатом встречи должно было стать подписание сделки по редкоземельным металлам. Перед началом переговоров Трамп и Зеленский ответили на вопросы прессы о ее параметрах и урегулировании конфликта на Украине. Разговор длился чуть менее часа и проходил на повышенных тонах — между политиками произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференцию отменили, а подписание сделки по редкоземельным металлам теперь под вопросом.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002368372.html

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Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта. 2025-02-28T22:46 true PT49M56S

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, видео