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Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
РИА Новости опубликовало в Telegram-канале ("РИА Новости") полную версию с русскими субтитрами "порки" Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом во РИА Новости, 01.03.2025
2025-02-28T22:46:00+03:00
2025-02-28T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. РИА Новости опубликовало в Telegram-канале ("РИА Новости") полную версию с русскими субтитрами "порки" Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта. Главным результатом встречи должно было стать подписание сделки по редкоземельным металлам. Перед началом переговоров Трамп и Зеленский ответили на вопросы прессы о ее параметрах и урегулировании конфликта на Украине. Разговор длился чуть менее часа и проходил на повышенных тонах — между политиками произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференцию отменили, а подписание сделки по редкоземельным металлам теперь под вопросом.
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Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами
Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта.
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