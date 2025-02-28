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Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне - РИА Новости, 01.03.2025
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22:46 28.02.2025 (обновлено: 07:00 01.03.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002368503.html
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне - РИА Новости, 01.03.2025
Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне
РИА Новости опубликовало в Telegram-канале ("РИА Новости") полную версию с русскими субтитрами "порки" Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом во РИА Новости, 01.03.2025
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в мире
сша
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дональд трамп
видео
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. РИА Новости опубликовало в Telegram-канале ("РИА Новости") полную версию с русскими субтитрами "порки" Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта. Главным результатом встречи должно было стать подписание сделки по редкоземельным металлам. Перед началом переговоров Трамп и Зеленский ответили на вопросы прессы о ее параметрах и урегулировании конфликта на Украине. Разговор длился чуть менее часа и проходил на повышенных тонах — между политиками произошла жесткая перепалка. По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференцию отменили, а подписание сделки по редкоземельным металлам теперь под вопросом.
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Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами
Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, видео
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Видео

Трамп устроил Зеленскому "порку" в Вашингтоне

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. РИА Новости опубликовало в Telegram-канале ("РИА Новости") полную версию с русскими субтитрами "порки" Владимира Зеленского президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.
Перевод выполнен автоматически при помощи технологий искусственного интеллекта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Зеленский высказался после перепалки с Трампом в Вашингтоне
Вчера, 22:45
Главным результатом встречи должно было стать подписание сделки по редкоземельным металлам. Перед началом переговоров Трамп и Зеленский ответили на вопросы прессы о ее параметрах и урегулировании конфликта на Украине. Разговор длился чуть менее часа и проходил на повышенных тонах — между политиками произошла жесткая перепалка.
По данным американских СМИ, главу киевского режима буквально выгнали из Белого дома. Пресс-конференцию отменили, а подписание сделки по редкоземельным металлам теперь под вопросом.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Украинская делегация умоляла Зеленского продолжить переговоры, сообщили СМИ
Вчера, 22:18
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВидео
 
 
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