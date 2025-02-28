https://ria.ru/20250228/tramp-2002362959.html
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:04:00+03:00
2025-02-28T22:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. "Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной", - написал Медведев.
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сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев
Медведев: Трамп впервые сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне