https://ria.ru/20250228/tramp-2002362959.html

Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев

Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев

Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T22:04:00+03:00

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россия

дональд трамп

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. "Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250228/rassledovanie-2002360249.html

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сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев