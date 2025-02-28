Рейтинг@Mail.ru
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 28.02.2025 (обновлено: 22:05 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002362959.html
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев
Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T22:04:00+03:00
2025-02-28T22:05:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002343455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26285a8224c9ebc6f2f18b8bf218909a.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку. &quot;Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной&quot;, - написал Медведев.
https://ria.ru/20250228/rassledovanie-2002360249.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002343455_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_384533bf0b1a11ed0e21d1acc9d52868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Трамп сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне, заявил Медведев

Медведев: Трамп впервые сказал Зеленскому правду о третьей мировой войне

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые сказал Владимиру Зеленскому в лицо правду о том, что киевский режим играет с третьей мировой войной, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась сегодня в Вашингтоне. Она перешла в перепалку.
«

"Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной", - написал Медведев.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: поведение Зеленского замотивирует США расследовать нарушения Киева
Вчера, 21:45
 
СШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала