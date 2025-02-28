https://ria.ru/20250228/tramp-2002357276.html
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T21:25:00+03:00
2025-02-28T21:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией."Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", – заявил Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, выразив недовольство публичным поведением Зеленского во время их встречи в Белом доме.Американский лидер также отметил, что не хочет искать преимущества в переговорах, а стремится к завершению конфликта. "Я не хочу преимущества, я хочу мир", – подчеркнул он.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002359010.html
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Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп
Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к урегулированию