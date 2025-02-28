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Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
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21:25 28.02.2025 (обновлено: 21:42 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002357276.html
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией. РИА Новости, 28.02.2025
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россия
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией."Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", – заявил Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, выразив недовольство публичным поведением Зеленского во время их встречи в Белом доме.Американский лидер также отметил, что не хочет искать преимущества в переговорах, а стремится к завершению конфликта. "Я не хочу преимущества, я хочу мир", – подчеркнул он.
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Россия, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина
Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к миру, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться, когда будет готов к урегулированию

© Getty Images / Andrew HarnikДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский сможет вернуться к обсуждениям с ним, когда будет готов к мирному урегулированию с Россией.
"Он сможет вернуться, когда будет готов к миру", – заявил Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, выразив недовольство публичным поведением Зеленского во время их встречи в Белом доме.
Американский лидер также отметил, что не хочет искать преимущества в переговорах, а стремится к завершению конфликта. "Я не хочу преимущества, я хочу мир", – подчеркнул он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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