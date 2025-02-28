https://ria.ru/20250228/tramp-2002350816.html
Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
Президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня, когда до этого дойдет. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:52:00+03:00
2025-02-28T20:52:00+03:00
2025-02-28T21:13:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня, когда до этого дойдет."Вы говорите: я не хочу прекращения огня, я хочу двигаться, я хочу того. Послушайте, если вы сможете прийти к прекращению огня прямо сейчас, вы согласитесь, чтобы пули перестали летать", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.Встреча Зеленского с Трампом прошла на повышенных тонах. Президент США заявил, что у Украины большие проблемы, и она не выигрывает в конфликте. Зеленский заявил, что ВСУ держится в одиночку."Вы не в одиночку, мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов", - сказал Трамп."Будет очень тяжело вести дела таким образом. Вы должны быть благодарны, у вас нет козырей. Люди умирают, у вас не хватает солдат", - сказал Трамп Зеленскому.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002354596.html
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Дональд Трамп, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня