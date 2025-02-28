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Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы - РИА Новости, 28.02.2025
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20:49 28.02.2025 (обновлено: 23:02 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002349839.html
Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы
Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы
Президент США Дональд Трамп, комментируя риск срыва Москвой будущих договоренностей по Украине, заявил, что Россия "уважает его", в отличие от бывших... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:49:00+03:00
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в мире
россия
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя риск срыва Москвой будущих договоренностей по Украине, заявил, что Россия "уважает его", в отличие от бывших президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.Американский лидер заявил, что при Байдене якобы имели место нарушения со стороны России, "потому что (россияне - ред.) не уважали его (Байдена - ред.)"."Они не уважали Обаму. Они уважают меня," - добавил Трамп.
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Ответ Трампа на вопрос о нарушении режима прекращения огня
Ответ Трампа на вопрос о нарушении режима прекращения огня
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в мире, россия, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама
В мире, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама
Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы

Трамп заявил, что Россия не сорвет договоренности, потому что уважает его

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя риск срыва Москвой будущих договоренностей по Украине, заявил, что Россия "уважает его", в отличие от бывших президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.
Американский лидер заявил, что при Байдене якобы имели место нарушения со стороны России, "потому что (россияне - ред.) не уважали его (Байдена - ред.)".
"Они не уважали Обаму. Они уважают меня," - добавил Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп заявил, что якобы связывался с Путиным еще раз
Вчера, 20:38
 
В миреРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампБарак Обама
 
 
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