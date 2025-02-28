https://ria.ru/20250228/tramp-2002349839.html

Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы

Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заявил, что Россия его уважает, в отличие от Байдена и Обамы

Президент США Дональд Трамп, комментируя риск срыва Москвой будущих договоренностей по Украине, заявил, что Россия "уважает его", в отличие от бывших... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:49:00+03:00

2025-02-28T20:49:00+03:00

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в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя риск срыва Москвой будущих договоренностей по Украине, заявил, что Россия "уважает его", в отличие от бывших президентов США Джо Байдена и Барака Обамы.Американский лидер заявил, что при Байдене якобы имели место нарушения со стороны России, "потому что (россияне - ред.) не уважали его (Байдена - ред.)"."Они не уважали Обаму. Они уважают меня," - добавил Трамп.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002347364.html

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Ответ Трампа на вопрос о нарушении режима прекращения огня Ответ Трампа на вопрос о нарушении режима прекращения огня 2025-02-28T20:49 true PT1M15S

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в мире, россия, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама