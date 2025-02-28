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Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 28.02.2025 (обновлено: 20:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002345986.html
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:33:00+03:00
2025-02-28T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки"."Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002345031.html
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сша, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США

Трамп: либо Украина пойдет на сделку, либо США умывают руки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки".
"Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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