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Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США
Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:33:00+03:00
2025-02-28T20:33:00+03:00
2025-02-28T20:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на встрече с Владимиром Зеленским выдвинул ему ультиматум, заявив, что тот либо "пойдет на сделку", либо США "умывают руки"."Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
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сша, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
Трамп призвал Зеленского пойти на сделку с США
Трамп: либо Украина пойдет на сделку, либо США умывают руки