https://ria.ru/20250228/tramp-2002344747.html
Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах с США
Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах с США - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не имеет сильных позиций в переговорах с Вашингтоном, и "прямо сейчас" у нее начинаются проблемы. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:30:00+03:00
2025-02-28T20:30:00+03:00
2025-02-28T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002334080_0:50:2427:1415_1920x0_80_0_0_50d299d934110b806292b2c7eddd5423.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не имеет сильных позиций в переговорах с Вашингтоном, и "прямо сейчас" у нее начинаются проблемы."У вас нет козырей в переговорах с нами, и прямо сейчас у вас начинаются проблемы," - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому на встрече в Белом доме.
https://ria.ru/20250228/kompromiss-2002353666.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002334080_0:3:2427:1823_1920x0_80_0_0_873eacf3cfe461851805921242fa30c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах с США
Трамп: у Украины нет козырей в переговорах с США, ее проблемы начинаются сейчас