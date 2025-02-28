https://ria.ru/20250228/tramp-2002344747.html

Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах с США

Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах с США - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не имеет сильных позиций в переговорах с Вашингтоном, и "прямо сейчас" у нее начинаются проблемы. РИА Новости, 28.02.2025

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2025-02-28T21:35:00+03:00

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не имеет сильных позиций в переговорах с Вашингтоном, и "прямо сейчас" у нее начинаются проблемы."У вас нет козырей в переговорах с нами, и прямо сейчас у вас начинаются проблемы," - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому на встрече в Белом доме.

https://ria.ru/20250228/kompromiss-2002353666.html

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украина, сша, в мире, дональд трамп, владимир зеленский