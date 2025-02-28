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Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
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20:27 28.02.2025 (обновлено: 21:02 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002344441.html
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:27:00+03:00
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сша
в мире
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, так как Вашингтон пытается его решить."Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Мы будем чувствовать себя сильными, мы будем чувствовать себя очень хорошо", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002350816.html
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сша, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп
США, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп

Трамп заявил, что хочет завершить конфликт и Зеленский не вправе диктовать иное

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, так как Вашингтон пытается его решить.
"Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Мы будем чувствовать себя сильными, мы будем чувствовать себя очень хорошо", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп потребовал от Зеленского прекращения огня
Вчера, 20:52
 
СШАВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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