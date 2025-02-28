https://ria.ru/20250228/tramp-2002344441.html
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:27:00+03:00
2025-02-28T20:27:00+03:00
2025-02-28T21:02:00+03:00
сша
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002343455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26285a8224c9ebc6f2f18b8bf218909a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, так как Вашингтон пытается его решить."Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Мы будем чувствовать себя сильными, мы будем чувствовать себя очень хорошо", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002350816.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002343455_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_384533bf0b1a11ed0e21d1acc9d52868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп
США, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп
Трамп заявил, что хочет завершить конфликт и Зеленский не вправе диктовать иное