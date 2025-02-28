https://ria.ru/20250228/tramp-2002344441.html

Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп

Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп - РИА Новости, 28.02.2025

Зеленский не вправе диктовать США, как относиться к конфликту, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:27:00+03:00

2025-02-28T20:27:00+03:00

2025-02-28T21:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил Владимиру Зеленскому, что тот не вправе диктовать, как США должны себя чувствовать по отношению к конфликту на Украине, так как Вашингтон пытается его решить."Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать. Мы будем чувствовать себя очень хорошо. Мы будем чувствовать себя сильными, мы будем чувствовать себя очень хорошо", - заявил Трамп Зеленскому на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002350816.html

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сша, в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп