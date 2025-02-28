"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне
© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп жестко отчитал Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки.
Ключевые заявления главы Белого дома — в материале РИА Новости.
- Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к США:
«
Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.
- Без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, а возможно, даже меньше:
«
Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов.
- Глава киевского режима не может диктовать, как Штаты должны себя чувствовать по отношению к украинскому кризису:
«
Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это.
- Украина имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией;
- Зеленский играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну;
- Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой;
- Трамп потребовал согласиться на прекращение огня и напомнил, что у Украины "заканчиваются солдаты":
«
Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт.
- США не хотели бы направлять в постсоветскую республику много вооружений, Вашингтон стремится к окончанию конфликта, чтобы заниматься другими вещами;
- Американский лидер также выразил сожаление из-за вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и признался, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию;
- Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру:
«
Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. <...> Он cможет вернуться, когда будет готов.
Многополярность и "большая стратегия" Трампа
26 февраля, 08:00