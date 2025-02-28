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"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 28.02.2025
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20:18 28.02.2025 (обновлено: 22:01 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002341436.html
"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне
"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 28.02.2025
"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп жестко отчитал Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:18:00+03:00
2025-02-28T22:01:00+03:00
в мире
дональд трамп
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп жестко отчитал Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Ключевые заявления главы Белого дома — в материале РИА Новости.Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов.Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это.Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт.Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. &lt;...&gt; Он cможет вернуться, когда будет готов.
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"У вас заканчиваются солдаты". Реакция Трампа на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине
"У вас заканчиваются солдаты". Так Трамп отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине.
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в мире, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин
В мире, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Владимир Путин

"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп жестко отчитал Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки.
Ключевые заявления главы Белого дома — в материале РИА Новости.
  • Зеленский ведет себя неуважительно по отношению к США:
«
Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Дональд Трамп
Президент США
  • Без американской военной помощи конфликт на Украине закончился бы за две недели, а возможно, даже меньше:
«
Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Дональд Трамп
Президент США
  • Глава киевского режима не может диктовать, как Штаты должны себя чувствовать по отношению к украинскому кризису:
«

Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это.

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Дональд Трамп
Президент США
  • Украина имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией;
  • Зеленский играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну;
  • Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Москвой;
  • Трамп потребовал согласиться на прекращение огня и напомнил, что у Украины "заканчиваются солдаты":
«
Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Дональд Трамп
Президент США
  • США не хотели бы направлять в постсоветскую республику много вооружений, Вашингтон стремится к окончанию конфликта, чтобы заниматься другими вещами;
  • Американский лидер также выразил сожаление из-за вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и признался, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию;
  • Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру:
«

Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. <...> Он cможет вернуться, когда будет готов.

Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров
Дональд Трамп
Президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Многополярность и "большая стратегия" Трампа
26 февраля, 08:00
 
В миреДональд ТрампСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВладимир Путин
 
 
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