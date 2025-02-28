https://ria.ru/20250228/tramp-2002341436.html

"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне

"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне - РИА Новости, 28.02.2025

"Вы не уважаете США". Трамп отчитал Зеленского на встрече в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп жестко отчитал Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:18:00+03:00

2025-02-28T20:18:00+03:00

2025-02-28T22:01:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп жестко отчитал Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне и поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Ключевые заявления главы Белого дома — в материале РИА Новости.Скажите несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну.Мы дали вам через тупого президента 350 миллиардов.Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы должны чувствовать, потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это.Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, у вас нет карт.Встреча в Белом доме была очень содержательной. Многое мы узнали, чего нельзя было бы узнать без беседы с таким напряжением и под огнем. Удивительно, что выходит через эмоции. И я определил, что Зеленский не готов к миру, если Америка вовлечена, потому что думает, что наше участие дает ему большое преимущество на переговорах. <...> Он cможет вернуться, когда будет готов.

https://ria.ru/20250226/mnogopolyarnost-2001557888.html

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"У вас заканчиваются солдаты". Реакция Трампа на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине "У вас заканчиваются солдаты". Так Трамп отреагировал на отказ Зеленского прекратить огонь на Украине. 2025-02-28T20:18 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин