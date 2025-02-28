https://ria.ru/20250228/tramp-2002341019.html
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию в конфликте Украины и России и хочет достичь договоренности. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:15:00+03:00
2025-02-28T20:15:00+03:00
2025-02-28T21:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию в конфликте Украины и России и хочет достичь договоренности."Я за обе стороны. Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем достичь соглашения – отлично.Если договориться не удастся, боевые действия продолжатся, подчеркнул американский лидер."Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что случится", – подытожил он.
https://ria.ru/20250228/prigovor-2002359712.html
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Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине
Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине