Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 28.02.2025 (обновлено: 21:58 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002341019.html
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию в конфликте Украины и России и хочет достичь договоренности. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:15:00+03:00
2025-02-28T21:58:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
сша
владимир зеленский
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002344031_0:465:2492:1867_1920x0_80_0_0_4471e96a4e332c6254bbcac33c4a6f5c.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию в конфликте Украины и России и хочет достичь договоренности."Я за обе стороны. Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем достичь соглашения – отлично.Если договориться не удастся, боевые действия продолжатся, подчеркнул американский лидер."Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что случится", – подытожил он.
https://ria.ru/20250228/prigovor-2002359712.html
https://ria.ru/20250228/perepalka-2002359304.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002344031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_de2f571d8775e752ac03cf4015633b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, россия
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия
Трамп заявил о нейтральной позиции по конфликту на Украине

Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию в конфликте Украины и России и хочет достичь договоренности.
"Я за обе стороны. Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем достичь соглашения – отлично.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
На Западе вынесли Зеленскому приговор после встречи с Трампом
Вчера, 21:43
Если договориться не удастся, боевые действия продолжатся, подчеркнул американский лидер.
"Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что случится", – подытожил он.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала