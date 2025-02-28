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Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ - РИА Новости, 28.02.2025
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19:55 28.02.2025 (обновлено: 22:25 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002333956.html
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме указал на важность возможного соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:55:00+03:00
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дональд трамп
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме указал на важность возможного соглашения с Украиной по редкоземельным металлам.США будут использовать ресурсы полученные от Украины для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект, заявил Трамп."Мы подпишем соглашение на конференции в Восточной комнате сразу после обеда. Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение", - указал американский лидер.
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002351414.html
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дональд трамп, в мире, сша, украина, владимир зеленский
Дональд Трамп, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ

Трамп заявил, что добытые на Украине редкие металлы задействуют в сфере ИИ

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме указал на важность возможного соглашения с Украиной по редкоземельным металлам.
США будут использовать ресурсы полученные от Украины для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект, заявил Трамп.
"Мы подпишем соглашение на конференции в Восточной комнате сразу после обеда. Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение", - указал американский лидер.
Трамп о сделке по разработке недр - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Реакция Зеленского на слова Трампа о сделке по ресурсам попала на видео
Вчера, 20:55
 
Дональд ТрампВ миреСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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