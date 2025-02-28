https://ria.ru/20250228/tramp-2002333956.html

Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ

Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме указал на важность возможного соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T19:55:00+03:00

2025-02-28T19:55:00+03:00

2025-02-28T22:25:00+03:00

дональд трамп

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме указал на важность возможного соглашения с Украиной по редкоземельным металлам.США будут использовать ресурсы полученные от Украины для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект, заявил Трамп."Мы подпишем соглашение на конференции в Восточной комнате сразу после обеда. Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение", - указал американский лидер.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002351414.html

сша

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дональд трамп, в мире, сша, украина, владимир зеленский