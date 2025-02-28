https://ria.ru/20250228/tramp-2002333956.html
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме указал на важность возможного соглашения с Украиной по редкоземельным металлам. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:55:00+03:00
2025-02-28T19:55:00+03:00
2025-02-28T22:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме указал на важность возможного соглашения с Украиной по редкоземельным металлам.США будут использовать ресурсы полученные от Украины для нужд обороны и технологий, включая искусственный интеллект, заявил Трамп."Мы подпишем соглашение на конференции в Восточной комнате сразу после обеда. Это важный момент, но действительно важным станет момент, когда стрельба прекратится и мы заключим соглашение", - указал американский лидер.
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дональд трамп, в мире, сша, украина, владимир зеленский
Дональд Трамп, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
Трамп пообещал задействовать украинские металлы в сфере ИИ
Трамп заявил, что добытые на Украине редкие металлы задействуют в сфере ИИ