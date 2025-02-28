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Трамп назвал контакты с Путиным превосходными и продуктивными
Трамп назвал контакты с Путиным превосходными и продуктивными - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп назвал контакты с Путиным превосходными и продуктивными
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение параметров возможного соглашения по урегулированию конфликта Украине уже началось, и переговоры с Россией... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T19:53:00+03:00
2025-02-28T19:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждение параметров возможного соглашения по урегулированию конфликта Украине уже началось, и переговоры с Россией идут успешно."У меня состоялись превосходные контакты с президентом (Росссии - ред.) Путиным... Мы начали прорабатывать параметры сделки, и я думаю, что она возможна," – сказал Трамп, отметив, что его контакты с президентом России Владимиром Путиным проходят конструктивно.Американский лидер подчеркнул, что ключевым вопросом остается прекращение боевых действий и направление финансовых ресурсов на восстановление. "Тысячи солдат погибают с обеих сторон. Мы хотим, чтобы это прекратилось, и чтобы деньги пошли на восстановление" – заявил он.Трамп также подчеркнул, что при его президентстве вооруженный конфликт мог бы не начаться. Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был президентом место Джо Байдена, то этого конфликта никогда бы не случилось бы. "Мы бы договорились для вас без всего того, через что вам пришлось пройти" – отметил он.
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Трамп назвал контакты с Путиным превосходными и продуктивными
Трамп: переговорщики преступили к обсуждению будущего соглашения по Украине