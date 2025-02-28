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Трамп впервые признает английский язык официальным языком США, пишет WSJ - РИА Новости, 28.02.2025
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17:36 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/tramp-2002280177.html
Трамп впервые признает английский язык официальным языком США, пишет WSJ
Трамп впервые признает английский язык официальным языком США, пишет WSJ - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп впервые признает английский язык официальным языком США, пишет WSJ
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который впервые закрепит английский язык в качестве официального на федеральном уровне, сообщает в пятницу... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T17:36:00+03:00
2025-02-28T17:36:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который впервые закрепит английский язык в качестве официального на федеральном уровне, сообщает в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Документ отменит распоряжение бывшего президента Билла Клинтона, обязывающие государственные ведомства и получателей федеральных средств оказывать языковую поддержку всем не говорящим по-английски гражданам. При этом, как уточняет Белый дом, ведомства сохранят возможность предоставлять документы и оказывать услуги на других языках, однако такие меры больше не будут обязательными. "Цель указа – способствовать единству, повысить эффективность работы правительства и создать путь к гражданскому вовлечению," – говорится в резюме документа, с которым ознакомилась газета. Трамп в ходе президентской кампании заявлял, что мигранты, не говорящие по-английски, создают нагрузку на образовательную систему США. "Мы имеем ситуацию, когда люди, не говорящие по-английски, попадают в наши школы и не могут общаться в классах", – отмечал в он в недавнем прошлом. По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Более 30 штатов уже приняли законы, закрепляющие английский в качестве официального языка на региональном уровне.
https://ria.ru/20250201/nelegaly-1996737677.html
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в мире, сша, дональд трамп, билл клинтон, английский язык
В мире, США, Дональд Трамп, Билл Клинтон, английский язык
Трамп впервые признает английский язык официальным языком США, пишет WSJ

WSJ: Трамп подпишет указ о придании английскому языку статуса официального в США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который впервые закрепит английский язык в качестве официального на федеральном уровне, сообщает в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Документ отменит распоряжение бывшего президента Билла Клинтона, обязывающие государственные ведомства и получателей федеральных средств оказывать языковую поддержку всем не говорящим по-английски гражданам. При этом, как уточняет Белый дом, ведомства сохранят возможность предоставлять документы и оказывать услуги на других языках, однако такие меры больше не будут обязательными.
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"Цель указа – способствовать единству, повысить эффективность работы правительства и создать путь к гражданскому вовлечению," – говорится в резюме документа, с которым ознакомилась газета.
Трамп в ходе президентской кампании заявлял, что мигранты, не говорящие по-английски, создают нагрузку на образовательную систему США.
"Мы имеем ситуацию, когда люди, не говорящие по-английски, попадают в наши школы и не могут общаться в классах", – отмечал в он в недавнем прошлом.
По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Более 30 штатов уже приняли законы, закрепляющие английский в качестве официального языка на региональном уровне.
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В миреСШАДональд ТрампБилл Клинтонанглийский язык
 
 
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