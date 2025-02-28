В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа

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UnHerd: соглашение о ресурсах на Украине станет ловушкой для Трампа
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой, пишет UnHerd.
"Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст ее участию в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу", — говорится в публикации.
"Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст ее участию в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что взамен Вашингтон вряд ли получит много доходов, так как Киев на самом деле сильно преувеличил запасы редкоземельных металлов, чтобы сделать главе Белого дома выгодное предложение.
Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.
Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.
Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
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