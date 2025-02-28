https://ria.ru/20250228/tramp-2002214113.html

В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа

В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа - РИА Новости, 28.02.2025

В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа

Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой, пишет UnHerd. "Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст ее... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:19:00+03:00

2025-02-28T14:19:00+03:00

2025-02-28T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой, пишет UnHerd. "Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст ее участию в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что взамен Вашингтон вряд ли получит много доходов, так как Киев на самом деле сильно преувеличил запасы редкоземельных металлов, чтобы сделать главе Белого дома выгодное предложение.Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша