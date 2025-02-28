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В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 28.02.2025 (обновлено: 19:13 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002214113.html
В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа
В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа - РИА Новости, 28.02.2025
В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа
Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой, пишет UnHerd. "Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст ее... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:19:00+03:00
2025-02-28T19:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой, пишет UnHerd. "Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст ее участию в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу", — говорится в публикации. В статье отмечается, что взамен Вашингтон вряд ли получит много доходов, так как Киев на самом деле сильно преувеличил запасы редкоземельных металлов, чтобы сделать главе Белого дома выгодное предложение.Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html
https://ria.ru/20250228/ryutte-2002113025.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США
В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа

UnHerd: соглашение о ресурсах на Украине станет ловушкой для Трампа

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Соглашение о ресурсах на Украине станет для президента США Дональда Трампа ловушкой, пишет UnHerd.

"Для Америки эта сделка крайне невыгодна: она придаст ее участию в украинских делах на фоне тлеющей напряженности с Россией окончательный и бесповоротный характер и одновременно не позволит переложить часть ноши на Европу", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ рассказали, какой сигнал послал Трамп накануне визита Зеленского
Вчера, 10:07
В статье отмечается, что взамен Вашингтон вряд ли получит много доходов, так как Киев на самом деле сильно преувеличил запасы редкоземельных металлов, чтобы сделать главе Белого дома выгодное предложение.

Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной удастся подписать на этой неделе. В свою очередь, украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев и Вашингтон фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам.

Трамп 3 февраля заявил, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Рютте после разговора с Трампом раскрыл, что готовят союзники Киева
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСША
 
 
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