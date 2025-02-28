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Глава дипломатии ЕС пожаловалась, что Трамп говорит "российскими тезисами" - РИА Новости, 28.02.2025
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14:19 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/tramp-2002213942.html
Глава дипломатии ЕС пожаловалась, что Трамп говорит "российскими тезисами"
Глава дипломатии ЕС пожаловалась, что Трамп говорит "российскими тезисами" - РИА Новости, 28.02.2025
Глава дипломатии ЕС пожаловалась, что Трамп говорит "российскими тезисами"
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас жалуется на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:19:00+03:00
2025-02-28T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас жалуется на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы". По словам Каллас, она также обеспокоена тем, что новая администрация США отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями". "Заявления в наш адрес резкие. Заявления, касающиеся России, очень дружелюбные. Это перемена", - подчеркнула она. Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.
https://ria.ru/20250224/tramp-2001366947.html
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в мире, сша, европа, украина, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, россия
В мире, США, Европа, Украина, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Евросоюз, Россия
Глава дипломатии ЕС пожаловалась, что Трамп говорит "российскими тезисами"

Каллас: Трамп говорит российскими тезисами и отдаляется от Европы

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас жалуется на то, что президент США Дональд Трамп говорит "российскими тезисами" и отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями".
Как она отметила в интервью порталу Axios, ей некомфортно из-за того, что Трамп и американские чиновники, говоря о конфликте на Украине, "повторяют российские нарративы и тезисы".
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По словам Каллас, она также обеспокоена тем, что новая администрация США отдаляется от Европы, сближаясь при этом с "новыми друзьями".
«
"Заявления в наш адрес резкие. Заявления, касающиеся России, очень дружелюбные. Это перемена", - подчеркнула она.
Ранее Трамп заявил, что его администрация намерена наладить "превосходные отношения" с Китаем и Россией, а также с Украиной и странами Ближнего Востока. Он также объявил о том, что Вашингтон примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. По мнению Трампа, ЕС был сформирован, чтобы "обмануть" США.
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