Премьер Австралии поддержал Трампа, забывшего, что значит AUKUS
Премьер Австралии Альбанезе поддержал Трампа, забывшего, что значит AUKUS
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поддержал президента США Дональда Трампа, забывшего, что значит AUKUS (трехстороннее партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США), заявив, что иногда у людей бывают проблемы со множеством аббревиатур.
Во время пресс-конференции в четверг перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Трампу задали вопрос, будут ли два лидера обсуждать AUKUS. В ответ на это Трамп спросил у репортера, что значит эта аббревиатура. После краткого объяснения Трамп ответил, что они обсудят это, и напомнил о прекрасных отношениях с Австралией.
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Австралийский телеканал SBS отмечает, что федеральное правительство и оппозиция Австралии, видимо, не обеспокоены забывчивостью Трампа.
"В этом бизнесе много аббревиатур, и время от времени нам всем приходится с ними сталкиваться", - приводит телеканал слова премьер-министра Альбанезе.
По его словам, у Австралии нет причин для беспокойства. Аналогичное мнение высказал и лидер оппозиции Питер Даттон.
Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения стороны намеревались создать австралийский флот атомных подводных лодок к концу 2030-х годов. Также Канберра объявила о намерении обзавестись собственными ракетными вооружениями и заняться совместной с партнерами разработкой сверхзвуковых ракет.
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