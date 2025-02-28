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СМИ рассказали, какой сигнал послал Трамп накануне визита Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 28.02.2025 (обновлено: 19:11 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002128431.html
СМИ рассказали, какой сигнал послал Трамп накануне визита Зеленского
СМИ рассказали, какой сигнал послал Трамп накануне визита Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ рассказали, какой сигнал послал Трамп накануне визита Зеленского
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером послал Европе сигнал, пишет Politico, обращая внимание на то, что это произошло... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:07:00+03:00
2025-02-28T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
европа
кир стармер
нато
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером послал Европе сигнал, пишет Politico, обращая внимание на то, что это произошло накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. "Трампа, похоже, не тронул отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США защите Украины..." — говорится в публикации. В статье отмечается, что глава Белого дома показал, что он вряд ли что-то пообещает европейским лидерам, даже если речь идет сейчас о том, чтобы не отключать Украину от Starlink, а также о приверженности уставу НАТО. Такая жесткая позиция Трампа стала отрезвляющим сигналом для европейских союзников накануне визита Зеленского, пишет Politico. На этой неделе Трамп заявил, что сейчас США не оказывают никакой военной помощи Украине. При этом он допустил, что киевскому режиму хватит вооружений, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, когда Россия и США достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что в будущем за военную помощь Киеву должна будет отвечать Европа. Вместе с тем издание Politico писало, что без американской поддержки Украина лишится примерно половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Wall Street Journal, в свою очередь, прогнозирует, что в таком случае ВСУ смогут воевать в нынешнем темпе только до лета, а затем рискуют оказаться без боеприпасов, потеряют возможность применять некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.
https://ria.ru/20250228/ryutte-2002113025.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, европа, кир стармер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Европа, Кир Стармер, НАТО
СМИ рассказали, какой сигнал послал Трамп накануне визита Зеленского

Politico: Трамп послал ЕС отрезвляющий сигнал накануне визита Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Британии Киром Стармером послал Европе сигнал, пишет Politico, обращая внимание на то, что это произошло накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Трампа, похоже, не тронул отчаянный призыв Стармера к более сильной приверженности США защите Украины..." — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что глава Белого дома показал, что он вряд ли что-то пообещает европейским лидерам, даже если речь идет сейчас о том, чтобы не отключать Украину от Starlink, а также о приверженности уставу НАТО.

Такая жесткая позиция Трампа стала отрезвляющим сигналом для европейских союзников накануне визита Зеленского, пишет Politico.

На этой неделе Трамп заявил, что сейчас США не оказывают никакой военной помощи Украине. При этом он допустил, что киевскому режиму хватит вооружений, чтобы продолжать боевые действия до тех пор, когда Россия и США достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Глава Белого дома подчеркнул, что в будущем за военную помощь Киеву должна будет отвечать Европа.

Вместе с тем издание Politico писало, что без американской поддержки Украина лишится примерно половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Wall Street Journal, в свою очередь, прогнозирует, что в таком случае ВСУ смогут воевать в нынешнем темпе только до лета, а затем рискуют оказаться без боеприпасов, потеряют возможность применять некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампЕвропаКир СтармерНАТО
 
 
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