https://ria.ru/20250228/tramp-2002114341.html

Советник Трампа раскрыл истинную причину введения пошлин со стороны США

Советник Трампа раскрыл истинную причину введения пошлин со стороны США - РИА Новости, 28.02.2025

Советник Трампа раскрыл истинную причину введения пошлин со стороны США

Президент США Дональд Трамп с помощью добивается реструктуризации мировой торговли, чтобы предотвратить дальнейшее "разграбление" страны, заявил советник Трампа РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:17:00+03:00

2025-02-28T09:17:00+03:00

2025-02-28T09:17:00+03:00

сша

канада

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дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с помощью добивается реструктуризации мировой торговли, чтобы предотвратить дальнейшее "разграбление" страны, заявил советник Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро. Как отметил Наварро в интервью изданию Daily Caller, Трамп хотел бы, чтобы США вернулись к той эпохе, когда там не взимался подоходный налог, а правительство финансировалось за счет пошлин. "Вот чего добивается президент Трамп, таким образом провести фундаментальную реструктуризацию мировой торговой среды, чтобы Америка больше не разграблялась... Пошлины являются ключевым инструментом достижения этой цели", - подчеркнул он. Ранее Трамп заявлял, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога. Второго февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.

https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996724503.html

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сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире