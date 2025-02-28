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Советник Трампа раскрыл истинную причину введения пошлин со стороны США
Советник Трампа раскрыл истинную причину введения пошлин со стороны США - РИА Новости, 28.02.2025
Советник Трампа раскрыл истинную причину введения пошлин со стороны США
Президент США Дональд Трамп с помощью добивается реструктуризации мировой торговли, чтобы предотвратить дальнейшее "разграбление" страны, заявил советник Трампа РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:17:00+03:00
2025-02-28T09:17:00+03:00
2025-02-28T09:17:00+03:00
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с помощью добивается реструктуризации мировой торговли, чтобы предотвратить дальнейшее "разграбление" страны, заявил советник Трампа по вопросам торговли и промышленности Питер Наварро. Как отметил Наварро в интервью изданию Daily Caller, Трамп хотел бы, чтобы США вернулись к той эпохе, когда там не взимался подоходный налог, а правительство финансировалось за счет пошлин. "Вот чего добивается президент Трамп, таким образом провести фундаментальную реструктуризацию мировой торговой среды, чтобы Америка больше не разграблялась... Пошлины являются ключевым инструментом достижения этой цели", - подчеркнул он. Ранее Трамп заявлял, что введение пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога. Второго февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%, однако Трамп затем объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Трамп также ввел зеркальные пошлины против торговых партнеров США.
https://ria.ru/20250203/poshliny-1997033404.html
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сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Советник Трампа раскрыл истинную причину введения пошлин со стороны США
Советник Трампа Наварро: Трамп добивается реструктуризации мировой торговли