https://ria.ru/20250228/tramp-2002077737.html

Трамп заявил, что уважает Зеленского

Трамп заявил, что уважает Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заявил, что уважает Зеленского

Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, заявил, что "уважает" его в преддверии встречи с ним позднее в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T00:03:00+03:00

2025-02-28T00:03:00+03:00

2025-02-28T01:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, заявил, что "уважает" его в преддверии встречи с ним позднее в пятницу."Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме.В четверг Трамп заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп.Президент США ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html

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сша

вашингтон (штат)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, украина