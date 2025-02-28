https://ria.ru/20250228/tramp-2002077737.html
Трамп заявил, что уважает Зеленского
Трамп заявил, что уважает Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что уважает Зеленского
Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, заявил, что "уважает" его в преддверии встречи с ним позднее в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:03:00+03:00
2025-02-28T00:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, заявил, что "уважает" его в преддверии встречи с ним позднее в пятницу."Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме.В четверг Трамп заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп.Президент США ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Трамп заявил, что уважает Зеленского
Трамп заявил, что уважает Зеленского, хотя ранее назвал его диктатором