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Трамп заявил, что уважает Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
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00:03 28.02.2025 (обновлено: 01:44 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp-2002077737.html
Трамп заявил, что уважает Зеленского
Трамп заявил, что уважает Зеленского - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что уважает Зеленского
Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, заявил, что "уважает" его в преддверии встречи с ним позднее в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, заявил, что "уважает" его в преддверии встречи с ним позднее в пятницу."Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме.В четверг Трамп заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп.Президент США ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002014318.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский, украина
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
Трамп заявил, что уважает Зеленского

Трамп заявил, что уважает Зеленского, хотя ранее назвал его диктатором

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, несмотря на то, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, заявил, что "уважает" его в преддверии встречи с ним позднее в пятницу.
"Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много (военной - ред.) техники и много денег", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Трамп это сделает": Зеленскому сообщили пугающие новости
Вчера, 17:55
В четверг Трамп заявил, что "не может поверить", что ранее назвал Зеленского диктатором и отметил, что их отношения стали немного "раздражающими".
Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы, ранее заявил Трамп.
Президент США ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, в том числе назвав его "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Трамп заявил, что не может поверить в свои же слова о Зеленском-диктаторе
Вчера, 22:43
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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