https://ria.ru/20250228/tramp-2002077595.html

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T00:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится."Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о своей поддержке пятой статьи устава НАТО и возможности ее применения в связи с отправкой военного контингента на Украину.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002076065.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, нато