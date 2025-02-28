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Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО - РИА Новости, 28.02.2025
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00:02 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/tramp-2002077595.html
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T00:02:00+03:00
2025-02-28T00:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится."Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о своей поддержке пятой статьи устава НАТО и возможности ее применения в связи с отправкой военного контингента на Украину.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002076065.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что на Украине не понадобится пятая статья устава НАТО

Трамп: на Украине не будет причин для применения 5-й статьи устава НАТО

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.
"Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся", - сообщил он журналистам в Белом доме на вопрос о своей поддержке пятой статьи устава НАТО и возможности ее применения в связи с отправкой военного контингента на Украину.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Вчера, 23:44
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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