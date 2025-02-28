https://ria.ru/20250228/tramp-2001974548.html

Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех

Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заставит расплачиваться за американскую помощь всех

В истории с редкоземельными металлами, то есть с принуждением Киева к компенсации американской помощи, главное, что эта история — тиражируемая. Дело не в... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:00:00+03:00

2025-02-28T08:00:00+03:00

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В истории с редкоземельными металлами, то есть с принуждением Киева к компенсации американской помощи, главное, что эта история — тиражируемая. Дело не в Украине и не в Трампе. Дело в том, что США всегда требуют платить по счетам тех, кого они поддерживали. Рано или поздно, так или иначе, но Соединенные Штаты — не Россия, которая в разные эпохи и в разных своих ипостасях нередко помогала другим просто по доброте душевной.Знаменитый ленд-лиз, который в американских учебниках для постсоветского пространства назывался главной причиной победы Советского Союза во Второй мировой войне, — не безвозмездная помощь союзнику, а кредиты, которые СССР потом выплачивал до конца своего существования. Более того, это лучшая форма подобного взаимодействия с США: мы берем в долг и потом его возвращаем, как договаривались. Куда опаснее именно "безвозмездная" помощь американцев: за нее стратегически тоже приходится платить, причем очень дорого.Все американские вложения в послевоенное восстановление Японии имели следствием полный контроль и стратегическую зависимость Страны восходящего солнца от США. Когда те разглядели в Японии торгового конкурента в середине 1980-х годов, эти контроль и зависимость использовали по полной: "японскому чуду" подрезали крылья, и сегодня, спустя 40 лет, Япония — стагнирующая увядающая страна. Кстати, важную роль в той операции по "обнулению" японских перспектив сыграл на тот момент знаменитый в деловых кругах нью-йоркский девелопер Дональд Трамп.Такая же история — план Маршалла: восстановление Западной Европы после Второй мировой на американские деньги. Расплачиваться за план Маршалла европейцам предстоит вот сейчас. Американскую "безвозмездную" помощь и здесь сопровождала стратегическая зависимость, строительство сложной системы подчинения Старого света Новому, венцом которой стал блок НАТО. Теперь, когда европейцы как союзники и американское присутствие в Европе обесценились в глазах Вашингтона, оказалось, что военная защита в рамках НАТО была все тем же кредитом. Который ныне надо возвращать, причем с набежавшими за десятилетия пользования американской защитой процентами.По некоторым союзникам в Европе очевидно, чем их заставят расплачиваться за долги перед Соединенными Штатами. Например, Германия. Для нее цена союза с Америкой — деиндустриализация. В мире Трампа в Германии просто не может существовать "Мерседес", выигрывающий конкуренцию с американским автопромом, если ФРГ подчинена США. Это девиация, которая должна быть исправлена. Так что немецкие заводы будут закрывать, немецкие технологии перекочуют за океан, а немецкие инженеры высокой квалификации будут работать у Илона Маска в Техасе.Интереснее всего, что американцы возьмут с тех, с кого и взять нечего. Например, со стран Балтии. Прибалтика — это уникальный по экономической географии регион мира, в котором нет вообще ничего. Внутренними богатствами она никогда не славилась, единственная ее ценность — географическое положение: выход к морю (было ценно для России) и выход к границам России (было ценно для всех, кто хотел с ней торговать или воевать). Как географическое приложение к России Прибалтика до сих пор на мировом рынке и продавалась, но Трамп тему "сдерживания России" через давление в Балтийском море точно не купит. А расплачиваться по счетам за 20 лет членства в НАТО странам Балтии надо. Так что как бы им не пришлось отдавать американцам свои морские порты, которые США потом заставят приносить прибыль, принудив Латвию, Литву и Эстонию отменить все санкции и восстановить экономические отношения с Россией и Белоруссией.

https://ria.ru/20240809/ekspert-1965096887.html

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аналитика, в мире, сша, дональд трамп