https://ria.ru/20250228/tramp--2002341669.html
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США привержены обязательствам в отношении НАТО, но альянсу придется "взять на себя более активную роль" в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:20:00+03:00
2025-02-28T20:20:00+03:00
2025-02-28T20:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США привержены обязательствам в отношении НАТО, но альянсу придется "взять на себя более активную роль" в вопросах безопасности."Мы привержены НАТО, но НАТО должно активизироваться, и европейцы должны активнее, чем они это делают сейчас ... мы вложили гораздо больше (средств - ред.), чем они, и я думаю, что они должны сравняться (с США -ред.)", - заявил Трамп на встрече с Владимиром Зеленским, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002069292.html
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в мире, сша, нато, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности
Трамп призвал НАТО взять на себя более активную роль в вопросах безопасности