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Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 28.02.2025 (обновлено: 20:26 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp--2002341669.html
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США привержены обязательствам в отношении НАТО, но альянсу придется "взять на себя более активную роль" в... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:20:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США привержены обязательствам в отношении НАТО, но альянсу придется "взять на себя более активную роль" в вопросах безопасности."Мы привержены НАТО, но НАТО должно активизироваться, и европейцы должны активнее, чем они это делают сейчас ... мы вложили гораздо больше (средств - ред.), чем они, и я думаю, что они должны сравняться (с США -ред.)", - заявил Трамп на встрече с Владимиром Зеленским, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002069292.html
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в мире, сша, нато, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп призвал НАТО стать более активной в вопросах безопасности

Трамп призвал НАТО взять на себя более активную роль в вопросах безопасности

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что США привержены обязательствам в отношении НАТО, но альянсу придется "взять на себя более активную роль" в вопросах безопасности.
"Мы привержены НАТО, но НАТО должно активизироваться, и европейцы должны активнее, чем они это делают сейчас ... мы вложили гораздо больше (средств - ред.), чем они, и я думаю, что они должны сравняться (с США -ред.)", - заявил Трамп на встрече с Владимиром Зеленским, передают журналисты пресс-пула Белого дома.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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