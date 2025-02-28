https://ria.ru/20250228/tramp--2002337709.html

Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине

Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заявил, что сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:07:00+03:00

2025-02-28T20:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию."Это путь к миру. Это путь к решению проблемы. Я чувствую, что как глава этой страны обязан этим заниматься. К тому же, мы очень сильно вовлечены. Мы ввязались в это, и это очень плохо, потому что вовлечения не должно было быть – ведь и самой войны быть не должно было", – сказал он на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.Трамп также заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности, но если это не удастся, боевые действия продолжатся."Я за обе стороны. Я хочу решить этот вопрос. Я в центре, я хочу урегулировать ситуацию. Можно говорить плохие вещи о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем достичь соглашения – отлично. Если не сможем, им придется сражаться дальше, и кто знает, что случится", – подчеркнул он.Американский лидер также упомянул события 7 октября 2023 года, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа, и обвинил администрацию Байдена в финансировании Ирана."При мне Иран был разорен. У них не было денег ни для (ливанского движения) "Хезболлах", ни для (палестинского движения) ХАМАС. Они были полностью банкротами. А потом при Байдене стали богаты как никогда – с нуля до $300 миллиардов за четыре года. Мы видим, к чему это привело, и это тоже большая проблема, которую мы надеемся решить", – отметил он.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002345031.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002344063.html

сша

украина

иран

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