https://ria.ru/20250228/tramp--2002335871.html

Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине

Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T20:00:00+03:00

2025-02-28T20:00:00+03:00

2025-02-28T20:16:00+03:00

украина

россия

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

специальная военная операция на украине

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002334113_0:95:2782:1660_1920x0_80_0_0_816b73cf280c49233d1c9207e6f3b47b.jpg

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет."У нас были переговоры с русскими, я говорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. И мы попытаемся привести это к завершению. То, чего вы хотите, он хочет. Мы должны договориться о сделке", - сказал Трамп, открывая встречу с Зеленским в Белом доме.Зеленский прибыл для подписания сделки по украинским ресурсам с целью компенсации США за вложенные в помощь Киеву средства.Трамп отметил, что в переговорах с Киевом были небольшие проблемы, но всё уладилось, стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр. Он добавил, что давно и очень хорошо знает Зеленского."У нас очень честная сделка, мы с нетерпением ждем возможности оказаться там, закопаться и копать, копать, копать. Работать, добывать редкоземельные металлы. Но это означает, что мы будем внутри. Это большое обязательство", - сказал американский лидер.

https://ria.ru/20250228/tramp-2002333782.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002214113.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский