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Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине
Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:00:00+03:00
2025-02-28T20:00:00+03:00
2025-02-28T20:16:00+03:00
украина
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет."У нас были переговоры с русскими, я говорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. И мы попытаемся привести это к завершению. То, чего вы хотите, он хочет. Мы должны договориться о сделке", - сказал Трамп, открывая встречу с Зеленским в Белом доме.Зеленский прибыл для подписания сделки по украинским ресурсам с целью компенсации США за вложенные в помощь Киеву средства.Трамп отметил, что в переговорах с Киевом были небольшие проблемы, но всё уладилось, стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр. Он добавил, что давно и очень хорошо знает Зеленского."У нас очень честная сделка, мы с нетерпением ждем возможности оказаться там, закопаться и копать, копать, копать. Работать, добывать редкоземельные металлы. Но это означает, что мы будем внутри. Это большое обязательство", - сказал американский лидер.
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Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине
Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине, РФ этого хочет