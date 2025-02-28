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Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 28.02.2025 (обновлено: 20:16 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp--2002335871.html
Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине
Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T20:00:00+03:00
2025-02-28T20:16:00+03:00
украина
россия
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет."У нас были переговоры с русскими, я говорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. И мы попытаемся привести это к завершению. То, чего вы хотите, он хочет. Мы должны договориться о сделке", - сказал Трамп, открывая встречу с Зеленским в Белом доме.Зеленский прибыл для подписания сделки по украинским ресурсам с целью компенсации США за вложенные в помощь Киеву средства.Трамп отметил, что в переговорах с Киевом были небольшие проблемы, но всё уладилось, стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр. Он добавил, что давно и очень хорошо знает Зеленского."У нас очень честная сделка, мы с нетерпением ждем возможности оказаться там, закопаться и копать, копать, копать. Работать, добывать редкоземельные металлы. Но это означает, что мы будем внутри. Это большое обязательство", - сказал американский лидер.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002333782.html
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украина, россия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Украина, Россия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп призвал Зеленского остановить конфликт на Украине

Трамп заявил Зеленскому, что пора прекращать конфликт на Украине, РФ этого хочет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским сказал, что пора прекращать конфликт вокруг Украины, заявив, что Россия этого хочет.
"У нас были переговоры с русскими, я говорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. И мы попытаемся привести это к завершению. То, чего вы хотите, он хочет. Мы должны договориться о сделке", - сказал Трамп, открывая встречу с Зеленским в Белом доме.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп сделал заявление о сделке между США и Украиной
Вчера, 19:54
Зеленский прибыл для подписания сделки по украинским ресурсам с целью компенсации США за вложенные в помощь Киеву средства.
Трамп отметил, что в переговорах с Киевом были небольшие проблемы, но всё уладилось, стороны пришли к соглашению по сделке о разработке украинских недр. Он добавил, что давно и очень хорошо знает Зеленского.
"У нас очень честная сделка, мы с нетерпением ждем возможности оказаться там, закопаться и копать, копать, копать. Работать, добывать редкоземельные металлы. Но это означает, что мы будем внутри. Это большое обязательство", - сказал американский лидер.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Британии раскрыли, в какую ловушку Зеленский заманил Трампа
Вчера, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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