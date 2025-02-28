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Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции спецназа, сообщает CBS - РИА Новости, 28.02.2025
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08:12 28.02.2025 (обновлено: 08:22 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tramp--2002105761.html
Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции спецназа, сообщает CBS
Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции спецназа, сообщает CBS - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции спецназа, сообщает CBS
Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос, тем самым расширив круг потенциальных целей, сообщает телеканал CBS со... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T08:12:00+03:00
2025-02-28T08:22:00+03:00
сша
в мире
дональд трамп
пит хегсет
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос, тем самым расширив круг потенциальных целей, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников."Трамп свернул ограничения возможностей американских командиров разрешать авиаудары и специальные операции вне рамок конвенциональных боевых действий, расширив ряд людей, которые могут стать целями", - говорится в сообщении телеканала.По данным CBS, ранее в этом месяце глава Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с руководством Африканского командования ВС США подписал директиву, согласно которой централизованный контроль властей над авиаударами и развертыванием коммандос ослабляется.Впрочем, неясно, получили ли другие командования ВС США аналогичные директивы.
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сша, в мире, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
США, В мире, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции спецназа, сообщает CBS

CBS: Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос, тем самым расширив круг потенциальных целей, сообщает телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп свернул ограничения возможностей американских командиров разрешать авиаудары и специальные операции вне рамок конвенциональных боевых действий, расширив ряд людей, которые могут стать целями", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CBS, ранее в этом месяце глава Пентагона Пит Хегсет в ходе встречи с руководством Африканского командования ВС США подписал директиву, согласно которой централизованный контроль властей над авиаударами и развертыванием коммандос ослабляется.
Впрочем, неясно, получили ли другие командования ВС США аналогичные директивы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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