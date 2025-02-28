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Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей - РИА Новости, 28.02.2025
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал "шокирующей" попытку покушения на митрополита... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:43:00+03:00
2025-02-28T12:43:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
альбир крганов
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
религия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал "шокирующей" попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). ФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Это шокирующее событие, то, что сегодня не гнушаются убивать религиозных деятелей, которые ведут своё служение. Слава Богу, что правоохранительные органы смогли вовремя пресечь это страшное событие. Нужно всем быть очень внимательными в такое время", - сказал Крганов РИА Новости.
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альбир крганов, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Альбир Крганов, Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность, Религия
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей
Муфтий Крганов назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей