Рейтинг@Mail.ru
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:43 28.02.2025 (обновлено: 12:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tikhon-2002182317.html
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей - РИА Новости, 28.02.2025
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал "шокирующей" попытку покушения на митрополита... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:43:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
альбир крганов
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002113668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a12407753ee02114c24bc349ddc8730.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал "шокирующей" попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). ФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Это шокирующее событие, то, что сегодня не гнушаются убивать религиозных деятелей, которые ведут своё служение. Слава Богу, что правоохранительные органы смогли вовремя пресечь это страшное событие. Нужно всем быть очень внимательными в такое время", - сказал Крганов РИА Новости.
https://ria.ru/20250228/tikhon-2002166562.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002113668_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53894f648c2611e026fd0762a09ec3ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
альбир крганов, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Альбир Крганов, Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность, Религия
Глава ДСМР назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей

Муфтий Крганов назвал попытку покушения на митрополита Тихона шокирующей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов назвал "шокирующей" попытку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).
ФСБ России сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
"Это шокирующее событие, то, что сегодня не гнушаются убивать религиозных деятелей, которые ведут своё служение. Слава Богу, что правоохранительные органы смогли вовремя пресечь это страшное событие. Нужно всем быть очень внимательными в такое время", - сказал Крганов РИА Новости.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Гуревич назвал планы покушения на митрополита Тихона опасным прецедентом
Вчера, 12:06
 
РелигияАльбир КргановПопытка покушения на митрополита ТихонаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала