https://ria.ru/20250228/tikhon-2002160103.html
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Планы покушения украинских спецслужб на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:44:00+03:00
2025-02-28T11:44:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
херсонес
василий пискарев
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
религия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планы покушения украинских спецслужб на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Попытка покушения украинских спецслужб на митрополита Тихона (Шевкунова) - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия. Создание ПЦУ, бутафорской альтернативной церкви на Украине, убийства священников и захваты храмов не достигли главной цели – разорвать православное единство наших народов", - сказал Пискарев РИА Новости. Депутат отметил, что Тихон возглавляет Крымскую митрополию, и его усилия по возрождению колыбели православия в древнем Херсонесе вызывают слепую ярость бандеровцев, для которых "нет ничего святого". "Режим Зеленского терпит поражение на фронте и старается побольнее укусить в тылу, активизировав подрывную работу против нашей страны. Это еще раз подтверждает правильность принимаемых нами мер по укреплению законодательной базы противодействия терроризму и усилению ответственности за преступления террористической направленности", - заключил Пискарев.
https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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херсонес, василий пискарев, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Херсонес, Василий Пискарев, Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность, Религия
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Пискарев назвал планы покушения на митрополита Тихона войной против православия