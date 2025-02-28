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Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
11:44 28.02.2025 (обновлено: 12:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tikhon-2002160103.html
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона
Планы покушения украинских спецслужб на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T11:44:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
херсонес
василий пискарев
попытка покушения на митрополита тихона
безопасность
религия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планы покушения украинских спецслужб на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Попытка покушения украинских спецслужб на митрополита Тихона (Шевкунова) - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия. Создание ПЦУ, бутафорской альтернативной церкви на Украине, убийства священников и захваты храмов не достигли главной цели – разорвать православное единство наших народов", - сказал Пискарев РИА Новости. Депутат отметил, что Тихон возглавляет Крымскую митрополию, и его усилия по возрождению колыбели православия в древнем Херсонесе вызывают слепую ярость бандеровцев, для которых "нет ничего святого". "Режим Зеленского терпит поражение на фронте и старается побольнее укусить в тылу, активизировав подрывную работу против нашей страны. Это еще раз подтверждает правильность принимаемых нами мер по укреплению законодательной базы противодействия терроризму и усилению ответственности за преступления террористической направленности", - заключил Пискарев.
https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html
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херсонес, василий пискарев, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность
Херсонес, Василий Пискарев, Попытка покушения на митрополита Тихона, Безопасность, Религия
Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона

Пискарев назвал планы покушения на митрополита Тихона войной против православия

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Тихон
Митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планы покушения украинских спецслужб на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона
Вчера, 11:24
"Попытка покушения украинских спецслужб на митрополита Тихона (Шевкунова) - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия. Создание ПЦУ, бутафорской альтернативной церкви на Украине, убийства священников и захваты храмов не достигли главной цели – разорвать православное единство наших народов", - сказал Пискарев РИА Новости.
Депутат отметил, что Тихон возглавляет Крымскую митрополию, и его усилия по возрождению колыбели православия в древнем Херсонесе вызывают слепую ярость бандеровцев, для которых "нет ничего святого".
"Режим Зеленского терпит поражение на фронте и старается побольнее укусить в тылу, активизировав подрывную работу против нашей страны. Это еще раз подтверждает правильность принимаемых нами мер по укреплению законодательной базы противодействия терроризму и усилению ответственности за преступления террористической направленности", - заключил Пискарев.
Показания задержанного за подготовку теракта против митрополита Тихона - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Помощник митрополита Тихона рассказал детали подготовки теракта против него
Вчера, 08:44
 
РелигияХерсонесВасилий ПискаревПопытка покушения на митрополита ТихонаБезопасность
 
 
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