https://ria.ru/20250228/tikhon-2002160103.html

Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона

Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 28.02.2025

Пискарев отреагировал на подготовку покушения на митрополита Тихона

Планы покушения украинских спецслужб на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:44:00+03:00

2025-02-28T11:44:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

херсонес

василий пискарев

попытка покушения на митрополита тихона

безопасность

религия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Планы покушения украинских спецслужб на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. "Попытка покушения украинских спецслужб на митрополита Тихона (Шевкунова) - это лишь один эпизод войны киевских нацистов против православия. Создание ПЦУ, бутафорской альтернативной церкви на Украине, убийства священников и захваты храмов не достигли главной цели – разорвать православное единство наших народов", - сказал Пискарев РИА Новости. Депутат отметил, что Тихон возглавляет Крымскую митрополию, и его усилия по возрождению колыбели православия в древнем Херсонесе вызывают слепую ярость бандеровцев, для которых "нет ничего святого". "Режим Зеленского терпит поражение на фронте и старается побольнее укусить в тылу, активизировав подрывную работу против нашей страны. Это еще раз подтверждает правильность принимаемых нами мер по укреплению законодательной базы противодействия терроризму и усилению ответственности за преступления террористической направленности", - заключил Пискарев.

https://ria.ru/20250228/pokushenie-2002155975.html

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002108173.html

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херсонес, василий пискарев, попытка покушения на митрополита тихона, безопасность