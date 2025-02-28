https://ria.ru/20250228/tikhon-2002151011.html

Появились подробности о помощнике митрополита Тихона, готовившем теракт

Появились подробности о помощнике митрополита Тихона, готовившем теракт - РИА Новости, 28.02.2025

Появились подробности о помощнике митрополита Тихона, готовившем теракт

Помощник митрополита Тихона Денис Попович, готовивший на него покушение, попался на мелком хулиганстве и сопротивлении полиции, сказано в решении Мещанского... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:05:00+03:00

2025-02-28T11:05:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Помощник митрополита Тихона Денис Попович, готовивший на него покушение, попался на мелком хулиганстве и сопротивлении полиции, сказано в решении Мещанского суда Москвы. Согласно материалам дела, полицейские остановили Поповича, который вел себя вызывающе, размахивал руками, выражался нецензурной бранью, громко выражал недовольство требованиям сотрудников полиции, оказал активное сопротивление при попытке проверить у него документы: вырывался, размахивал и отталкивал руками. Сам Попович в суде вину не признал. Он пояснил, что следовал от станции метро Тургеневская в сторону Сретенского монастыря, в пакете у него находился священный сосуд. Тут его окружили 4-5 человек, потребовали предъявить документы, которых при себе у него не было. При этом из всех удостоверения сотрудников ему предъявили лишь двое. "В отделе полиции его поместили в отдельную комнату, где один из сотрудников полиции забрал у него телефон, на что он подпрыгнул, пытаясь взять свой телефон обратно, но ему его не отдали, при этом другой сотрудник полиции стал оскорблять и унижать его", - сказано в решении суда. Суд на 15 суток арестовал его за мелкое хулиганство, а затем и за неповиновение полицейским. Решение об аресте за мелкое хулиганство суд вынес 15 января, когда срок почти истек, 29 января суд рассмотрел протокол о неповиновении полиции.Ранее ФСБ РФ сообщила, что предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшийся украинскими спецслужбами, в российской столице задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы.

https://ria.ru/20250228/tihon-2002132830.html

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Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона Кадры ФСБ по делу о покушении на митрополита Тихона 2025-02-28T11:05 true PT4M00S

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происшествия, москва, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)