https://ria.ru/20250228/tihon-2002132830.html

Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки

Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки - РИА Новости, 28.02.2025

Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки

Обвиняемым в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона грозят двузначные сроки лишения свободы, следует из положений УК РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T10:09:00+03:00

2025-02-28T10:09:00+03:00

2025-02-28T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обвиняемым в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона грозят двузначные сроки лишения свободы, следует из положений УК РФ. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В столице задержаны россиянин и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Наказание за теракт составляет до 20 лет или вплоть до пожизненного срока, но, поскольку дело ограничилось подготовкой, суд не сможет назначить более половины от максимального срока. Также арестованным в случае обвинительного приговора добавят срок за незаконный оборот взрывных устройств - по этой статье предусмотрено наказание от 8 до 12 лет.

https://ria.ru/20250228/podgotovka-2002108335.html

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Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона 2025-02-28T10:09 true PT0M59S

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происшествия, украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)