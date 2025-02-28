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Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки - РИА Новости, 28.02.2025
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Религия
 
10:09 28.02.2025 (обновлено: 12:46 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/tihon-2002132830.html
Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки
Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки - РИА Новости, 28.02.2025
Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки
Обвиняемым в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона грозят двузначные сроки лишения свободы, следует из положений УК РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T10:09:00+03:00
2025-02-28T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обвиняемым в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона грозят двузначные сроки лишения свободы, следует из положений УК РФ. Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В столице задержаны россиянин и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств. Наказание за теракт составляет до 20 лет или вплоть до пожизненного срока, но, поскольку дело ограничилось подготовкой, суд не сможет назначить более половины от максимального срока. Также арестованным в случае обвинительного приговора добавят срок за незаконный оборот взрывных устройств - по этой статье предусмотрено наказание от 8 до 12 лет.
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Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
Задержание граждан РФ и Украины, готовивших теракт против митрополита Тихона
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происшествия, украина, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Религия
Обвиняемым в подготовке убийства митрополита Тихона грозят двузначные сроки

Обвиняемым по делу о теракте против митрополита Тихона грозят двузначные сроки

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Обвиняемым в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона грозят двузначные сроки лишения свободы, следует из положений УК РФ.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении в Москве теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), планировавшегося украинскими спецслужбами. В столице задержаны россиянин и гражданин Украины, завербованные военной разведкой Украины, у них изъята самодельная бомба и поддельные украинские паспорта, они арестованы. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.
Наказание за теракт составляет до 20 лет или вплоть до пожизненного срока, но, поскольку дело ограничилось подготовкой, суд не сможет назначить более половины от максимального срока.
Также арестованным в случае обвинительного приговора добавят срок за незаконный оборот взрывных устройств - по этой статье предусмотрено наказание от 8 до 12 лет.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Подозреваемый в покушении на митрополита Тихона заявил, что его заставили
Вчера, 08:47
 
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