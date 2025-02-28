https://ria.ru/20250228/terrorizm-2002242573.html

Житель Рыбинска получил четыре года за оправдание терроризма

Житель Рыбинска получил четыре года за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.02.2025

Житель Рыбинска получил четыре года за оправдание терроризма

Житель Рыбинска, заявлявший, что ненавидит Россию и его радует смерть русских, осужден на четыре года колонии за публичное оправдание терроризма, сообщает УФСБ... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T15:45:00+03:00

2025-02-28T15:45:00+03:00

2025-02-28T15:45:00+03:00

происшествия

рыбинск

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Житель Рыбинска, заявлявший, что ненавидит Россию и его радует смерть русских, осужден на четыре года колонии за публичное оправдание терроризма, сообщает УФСБ по Ярославской области. "Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в пропаганде терроризма, публичном оправдании террористической деятельности и приговорил к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает УФСБ, отмечая, что приговор в законную силу не вступил. В ведомстве не раскрывают деталей, но предоставляют СМИ скриншот переписки уроженца Рыбинска, 1980 года рождения, в мессенджере, в которой он говорит, в частности, что поддерживает Украину, ненавидит Россию и что смерть русских доставляет ему удовольствие.

https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html

рыбинск

россия

ярославская область

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происшествия, рыбинск, россия, ярославская область