https://ria.ru/20250228/terrorizm-2002242573.html
Житель Рыбинска получил четыре года за оправдание терроризма
Житель Рыбинска получил четыре года за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.02.2025
Житель Рыбинска получил четыре года за оправдание терроризма
Житель Рыбинска, заявлявший, что ненавидит Россию и его радует смерть русских, осужден на четыре года колонии за публичное оправдание терроризма, сообщает УФСБ... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T15:45:00+03:00
2025-02-28T15:45:00+03:00
2025-02-28T15:45:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Житель Рыбинска, заявлявший, что ненавидит Россию и его радует смерть русских, осужден на четыре года колонии за публичное оправдание терроризма, сообщает УФСБ по Ярославской области. "Второй Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным в пропаганде терроризма, публичном оправдании террористической деятельности и приговорил к лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщает УФСБ, отмечая, что приговор в законную силу не вступил. В ведомстве не раскрывают деталей, но предоставляют СМИ скриншот переписки уроженца Рыбинска, 1980 года рождения, в мессенджере, в которой он говорит, в частности, что поддерживает Украину, ненавидит Россию и что смерть русских доставляет ему удовольствие.
https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html
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происшествия, рыбинск, россия, ярославская область
Происшествия, Рыбинск, Россия, Ярославская область
Житель Рыбинска получил четыре года за оправдание терроризма
Писавшего про радость от смерти русских жителя Рыбинска осудили на 4 года