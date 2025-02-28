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МИД Ирана осудил теракт в мечети на севере Пакистана

МИД Ирана осудил теракт в мечети на севере Пакистана - РИА Новости, 28.02.2025

МИД Ирана осудил теракт в мечети на севере Пакистана

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил теракт в мечети на севере Пакистана, сообщает Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:07:00+03:00

2025-02-28T17:07:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил теракт в мечети на севере Пакистана, сообщает Telegram-канал иранского внешнеполитического ведомства. Ранее в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию передавало, что в результате взрыва погибли пять человек, десятки получили ранения. "Официальный представитель МИД… осудил террористический акт, совершенный во время пятничной молитвы в мечети Дарул Улум Хаккания в пакистанском городе Пешавар и приведший к гибели и ранениям множества совершавших молитву людей", - сообщило министерство. Как указывает Ассошиэйтед Пресс, взрыв произошел в мечети семинарии, которая поддерживает движение "Талибан"*.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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