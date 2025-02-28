В правительстве рассказали о демонтаже кормовой части "Волгонефти-239"
Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239" выполнили на 70%
Демонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в Керчи в декабре, выполнены на 70%, более 520 тонн металла сдано на переработку, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Работы по демонтажу кормовой части танкера "Волгонефть-239" по состоянию на сегодняшний день выполнены на 70%, более 520 тонн металла сдано на переработку. По плану работы должны быть завершены до 31 марта", - говорится в сообщении.
Специалисты Морспасслужбы начали применять новый способ для сбора мазута со дна Черного моря. На спасательные катера установлены переносные высокопроизводительные пожарные мотопомпы с эжекторами, которые втягивают вязкий мазут с песком. Мазут поступает по шланголиниям со дна моря напрямую в специальный контейнер на борту технического судна. На сегодня со дна порта Анапа водолазами и спасателями собрано всего 77,4 тонн мазута.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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