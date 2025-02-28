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ВСУ потеряли свыше 650 военных в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 28.02.2025 (обновлено: 12:30 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/svo-2002175281.html
ВСУ потеряли свыше 650 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 650 военных в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
ВСУ потеряли свыше 650 военных в зоне действий "Днепра" за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 650 военных, две боевые... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:28:00+03:00
2025-02-28T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 650 военных, две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 650-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 650 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 650 военных в зоне действий "Днепра" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3М
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили более 650 военных, две боевые бронированные машины, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, пяти бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. ВСУ потеряли свыше 650-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, семь складов боеприпасов, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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