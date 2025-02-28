https://ria.ru/20250228/svo-2002174098.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю в зоне ответственности группировки российских войск "Север" потеряли более 1960 военнослужащих и 11 танков, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:26:00+03:00

2025-02-28T12:26:00+03:00

2025-02-28T12:31:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю в зоне ответственности группировки российских войск "Север" потеряли более 1960 военнослужащих и 11 танков, сообщило Минобороны РФ."Потери противника в зоне ответственности группировки за неделю составили свыше 1960 военнослужащих, 11 танков, 156 боевых бронированных машин и 157 автомобилей. Уничтожены две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская реактивная система залпового огня MLRS, 40 орудий полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Paladin и гаубицу М777 производства США, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 12 складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность