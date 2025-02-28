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Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 28.02.2025 (обновлено: 13:18 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/svo-2002173710.html
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:24:00+03:00
2025-02-28T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области, следует из недельной сводки Минобороны."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина", — заявили в военном ведомстве.Об освобождении Погребков и Орловки Минобороны отчиталось 26 февраля, Никольского — 27 февраля.Кроме того, бойцы "Севера" за неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении группировака нанесла поражение механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны.Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:Уничтожены также 12 складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия, Безопасность
Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области

Минобороны: ВС России освободили Новую Сорочину в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области, следует из недельной сводки Минобороны.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка российских войск "Север" освободила деревню Новая Сорочина в Курской области
Группировка российских войск Север освободила деревню Новая Сорочина в Курской области
© Инфографика
Группировка российских войск "Север" освободила деревню Новая Сорочина в Курской области
Об освобождении Погребков и Орловки Минобороны отчиталось 26 февраля, Никольского — 27 февраля.
Кроме того, бойцы "Севера" за неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении группировака нанесла поражение механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Берем ВСУ в клещи". Что началось в самой горячей точке Курской области
Вчера, 08:00
Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:
  • более 1960 солдат;
  • 11 танков;
  • 156 боевых бронемашин;
  • 157 автомобилей;
  • две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская MLRS;
  • 40 орудий полевой артиллерии, включая американские САУ Paladin и гаубицу М777;
  • три пусковые установки зенитных ракетных комплексов;
  • восемь станций радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также 12 складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРоссияБезопасность
 
 
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