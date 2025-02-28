Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области
Минобороны: ВС России освободили Новую Сорочину в Курской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области, следует из недельной сводки Минобороны.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка российских войск "Север" освободила деревню Новая Сорочина в Курской области
© Инфографика
Группировка российских войск "Север" освободила деревню Новая Сорочина в Курской области
Об освобождении Погребков и Орловки Минобороны отчиталось 26 февраля, Никольского — 27 февраля.
Кроме того, бойцы "Севера" за неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении группировака нанесла поражение механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны.
Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:
- более 1960 солдат;
- 11 танков;
- 156 боевых бронемашин;
- 157 автомобилей;
- две боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе американская MLRS;
- 40 орудий полевой артиллерии, включая американские САУ Paladin и гаубицу М777;
- три пусковые установки зенитных ракетных комплексов;
- восемь станций радиоэлектронной борьбы.
Уничтожены также 12 складов боеприпасов.
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