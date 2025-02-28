https://ria.ru/20250228/svo-2002173710.html

Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области

Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области - РИА Новости, 28.02.2025

Российские войска освободили Новую Сорочину в Курской области

Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области, следует из недельной сводки Минобороны. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:24:00+03:00

2025-02-28T12:24:00+03:00

2025-02-28T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские войска освободили село Новая Сорочина в Курской области, следует из недельной сводки Минобороны."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина", — заявили в военном ведомстве.Об освобождении Погребков и Орловки Минобороны отчиталось 26 февраля, Никольского — 27 февраля.Кроме того, бойцы "Севера" за неделю нанесли поражения подразделениям танковой, тяжелой механизированной, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении группировака нанесла поражение механизированной и мотопехотной бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны.Потери украинской армии в зоне ответственности "Севера" за неделю составили:Уничтожены также 12 складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2001942203.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия, безопасность