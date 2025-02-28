https://ria.ru/20250228/sud-2002266042.html

В Москве арестовали блогера Wengallbi за взятку сотруднику ДПС

В Москве арестовали блогера Wengallbi за взятку сотруднику ДПС - РИА Новости, 28.02.2025

В Москве арестовали блогера Wengallbi за взятку сотруднику ДПС

Дорогомиловский суд Москвы арестовал автоблогера Wengallbi (Ахмад Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T17:04:00+03:00

2025-02-28T17:04:00+03:00

2025-02-28T17:10:00+03:00

происшествия

россия

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кутузовский проспект

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал автоблогера Wengallbi (Ахмад Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алиасхабова", - сказал собеседник агентства. Как рассказали РИА Новости в столичном главке СК РФ, накануне сотрудник ДПС остановил машину Алиасхабова на Кутузовском проспекте, в салоне служебного автомобиля блогер попытался дать взятку в 100 тысяч рублей за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Блогера задержали, на него завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистским и запрещённой в РФ).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250228/shot-2002080438.html

россия

москва

кутузовский проспект

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происшествия, россия, москва, кутузовский проспект, следственный комитет россии (ск рф)