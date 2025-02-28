https://ria.ru/20250228/sud-2002156574.html

Суд оштрафовал Дудя* за повторное неисполнение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Дудя* за повторное неисполнение закона об иноагентах - РИА Новости, 28.02.2025

Суд оштрафовал Дудя* за повторное неисполнение закона об иноагентах

Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) за распространение материалов без указания статуса... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T11:26:00+03:00

2025-02-28T11:26:00+03:00

2025-02-28T11:53:00+03:00

россия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) за распространение материалов без указания статуса иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции. "Дудю* Ю.А. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. Ранее блогера уже штрафовали на 40 и 45 тысяч рублей за распространение материалов без указания маркировки иноагента. Жалобу на одно из этих судебных решений Мосгорсуд рассмотрит 12 марта. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21 КоАП), до этого Дудя* штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.* Лицо, признанное иностранным агентом в России

https://ria.ru/20250209/sud-1998254700.html

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россия, москва, московский городской суд, происшествия