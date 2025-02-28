https://ria.ru/20250228/sud-2002104807.html

Минпромторг обратился в суд с исками к кипрскому владельцу двух предприятий

Минпромторг обратился в суд с исками к кипрскому владельцу двух предприятий - РИА Новости, 28.02.2025

Минпромторг обратился в суд с исками к кипрскому владельцу двух предприятий

Арбитражный суд Московской области зарегистрировал два заявления министерства промышленности и торговли России к кипрской компании Dolen Investments Limited,... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T07:52:00+03:00

2025-02-28T07:52:00+03:00

2025-02-28T07:54:00+03:00

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

экономика

московская область (подмосковье)

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал два заявления министерства промышленности и торговли России к кипрской компании Dolen Investments Limited, владельцу включенных в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО) АО "Иркутсккабель" (Иркутская область) и АО "Кирскабель" (Кировская область), следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявления поступили в суд 27 февраля и к рассмотрению еще не приняты. Предмет и основания заявленных требований в карточках дел пока не указаны. С большой вероятностью Минпромторг просит приостановить корпоративные права кипрского холдинга в отношении АО "Иркутсккабель" и АО "Кирскабель".Правительство РФ в январе внесло оба предприятия в перечень экономически значимых организаций. Федеральным органом исполнительной власти, который вправе в соответствии с законом об ЭЗО обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО, в распоряжении кабмина указан Минпромторг. Уполномоченным судом для рассмотрения таких обращений установлен арбитражный суд Московской области.

https://ria.ru/20250227/avtoprom-2001997799.html

россия

московская область (подмосковье)

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, экономика, московская область (подмосковье), иркутская область