https://ria.ru/20250228/sud-2002104807.html
Минпромторг обратился в суд с исками к кипрскому владельцу двух предприятий
Минпромторг обратился в суд с исками к кипрскому владельцу двух предприятий - РИА Новости, 28.02.2025
Минпромторг обратился в суд с исками к кипрскому владельцу двух предприятий
Арбитражный суд Московской области зарегистрировал два заявления министерства промышленности и торговли России к кипрской компании Dolen Investments Limited,... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T07:52:00+03:00
2025-02-28T07:52:00+03:00
2025-02-28T07:54:00+03:00
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области зарегистрировал два заявления министерства промышленности и торговли России к кипрской компании Dolen Investments Limited, владельцу включенных в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО) АО "Иркутсккабель" (Иркутская область) и АО "Кирскабель" (Кировская область), следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявления поступили в суд 27 февраля и к рассмотрению еще не приняты. Предмет и основания заявленных требований в карточках дел пока не указаны. С большой вероятностью Минпромторг просит приостановить корпоративные права кипрского холдинга в отношении АО "Иркутсккабель" и АО "Кирскабель".Правительство РФ в январе внесло оба предприятия в перечень экономически значимых организаций. Федеральным органом исполнительной власти, который вправе в соответствии с законом об ЭЗО обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении ЭЗО, в распоряжении кабмина указан Минпромторг. Уполномоченным судом для рассмотрения таких обращений установлен арбитражный суд Московской области.
https://ria.ru/20250227/avtoprom-2001997799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, экономика, московская область (подмосковье), иркутская область
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире, Экономика, Московская область (Подмосковье), Иркутская область
Минпромторг обратился в суд с исками к кипрскому владельцу двух предприятий
Минпромторг обратился в суд с исками к владельцу Иркутсккабель и Кирскабель