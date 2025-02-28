https://ria.ru/20250228/sud-2002100156.html

В Бурятии экс-чиновника обвинили в мошенничестве при строительстве дамбы

В Бурятии экс-чиновника обвинили в мошенничестве при строительстве дамбы - РИА Новости, 28.02.2025

В Бурятии экс-чиновника обвинили в мошенничестве при строительстве дамбы

Следователи в Бурятии обвинили бывшего председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений в мошенничестве при строительстве дамбы на реке... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:37:00+03:00

2025-02-28T06:37:00+03:00

2025-02-28T06:37:00+03:00

происшествия

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 28 фев – РИА Новости. Следователи в Бурятии обвинили бывшего председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений в мошенничестве при строительстве дамбы на реке Баргузин, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. "Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУСК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя муниципального каченного учреждения "Баргузинский районный комитет имущественных отношений". Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в мае 2022 года обвиняемый от лица возглавляемого комитета заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией по ремонту дамбы на реке Баргузин. Общая сумма контракта составила почти 10 миллионов рублей. Из них более 2,5 миллиона рублей должны были пойти на мероприятия по возмещению вреда, который будет причинен водным биоресурсам и среде их обитания, а именно на воспроизводство и выпуск в реку мальков рыбы. "Однако к моменту завершения ремонта дамбы субподрядчиком не были выполнены работы по восстановлению ущерба, нанесенного рыбному хозяйству. Обвиняемый из побуждений карьеризма с целью завершения контракта и освоения выделенных из бюджета денежных средств организовал составление актов, в которые были внесены заведомо ложные сведения о выпуске в водоем молоди рыбы, а затем подписал и утвердил их", - отметили в пресс-службе. На основании этих документов денежные средства были перечислены на счета подрядчика в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html

https://ria.ru/20241112/minoborony-1983308370.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика бурятия