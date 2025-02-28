https://ria.ru/20250228/sud-2002095105.html

Суд признал законным условный срок экс-переводчице посольства Швейцарии

Суд признал законным условный срок экс-переводчице посольства Швейцарии - РИА Новости, 28.02.2025

Суд признал законным условный срок экс-переводчице посольства Швейцарии

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным условный срок бывшей переводчице посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой за многомиллионную... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:25:00+03:00

2025-02-28T05:25:00+03:00

2025-02-28T05:25:00+03:00

происшествия

швейцария

москва

россия

александр добровинский

ив россье

московский городской суд

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным условный срок бывшей переводчице посольства Швейцарии в Москве Наталье Полуэктовой за многомиллионную аферу со страховкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Приговор оставлен без изменения", - сказали в суде. Собеседник агентства уточнил, что в судебном заседании рассматривалась жалоба защиты, об апелляционном представлении прокуратуры речи не шло. По версии обвинения, ради компенсаций россиянка представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах. Столичный суд в марте 2023 года признал Полуэктову виновной и назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Дополнительно суд обязал осужденную выплатить посольству 4,89 миллиона рублей в счет ущерба. В ходе прений гособвинение запросило для Полуэктовой пять лет реального срока. Адвокат обвиняемой Александр Добровинский настаивал на оправдательном приговоре и называл дело сфабрикованным. Защита не согласилась с вынесенным приговором о обжаловала его. Позже, согласно порталу судов общей юрисдикции Москвы, представление подала прокуратура, однако Мосгорсуд приговор утвердил. Как ранее заявлял РИА Новости защитник Полуэктовой, деньги, хищение которых вменяют девушке, принадлежали "некой страховой компании, которая не является государственной" - та не заявляла требований к бывшей переводчице, а посольство, хотя и признано потерпевшей стороной, этими деньгами не владело. В деле, по его мнению, есть и другие нестыковки. Басманный суд Москвы уже приступал к рассмотрению данного уголовного дела, однако весной 2022 года вернул его прокурору. Затем дело вновь поступило в суд для рассмотрения. В швейцарском МИД РИА Новости заявляли, что уголовное дело было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". По утверждению же защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье. МИД Швейцарии назвал эти обвинения клеветой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах до этого подтверждал, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах.

https://ria.ru/20241223/sud-1990858237.html

https://ria.ru/20250225/uchenyj-2001422892.html

https://ria.ru/20240826/arest-1968549005.html

https://ria.ru/20250217/glava-1999849436.html

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Дарья Буймова

происшествия, швейцария, москва, россия, александр добровинский, ив россье, московский городской суд