Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор
Защита осужденных за вымогательство у главы Ростеха Чемезова обжаловала приговор
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы
Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована кассационная жалоба на приговор в отношении Бигаева, Кузьмина, Суханова", - сказал собеседник агентства.
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Дата рассмотрения во втором кассационном суде пока не назначена.
Хамовнический суд Москвы в феврале 2024 года назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по семь лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому (по паспорту - Кузьмин) и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет", за вымогательство у главы "Ростеха" 11 миллионов рублей.
В сентябре 2024 года Мосгорсуд снизил всем троим фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 лет лишения свободы, Кузьмину и Бигаеву - по пять.
Как было установлено, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов.
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Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты.
Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
После уменьшения фигурантам сроков апелляции она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что надеялась на это и будет ждать их УДО.
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