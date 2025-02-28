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Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор - РИА Новости, 28.02.2025
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04:51 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/sud-2002092616.html
Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор
Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор - РИА Новости, 28.02.2025
Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор
Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T04:51:00+03:00
2025-02-28T04:51:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована кассационная жалоба на приговор в отношении Бигаева, Кузьмина, Суханова", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения во втором кассационном суде пока не назначена. Хамовнический суд Москвы в феврале 2024 года назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по семь лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому (по паспорту - Кузьмин) и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет", за вымогательство у главы "Ростеха" 11 миллионов рублей. В сентябре 2024 года Мосгорсуд снизил всем троим фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 лет лишения свободы, Кузьмину и Бигаеву - по пять. Как было установлено, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты. Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников. На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения. После уменьшения фигурантам сроков апелляции она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что надеялась на это и будет ждать их УДО.
https://ria.ru/20240902/sobchak-1970061051.html
https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html
https://ria.ru/20240902/sud-1970016413.html
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происшествия, москва, россия, сергей чемезов, ксения собчак, ростех, московский городской суд, telegram
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Чемезов, Ксения Собчак, Ростех, Московский городской суд, Telegram
Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор

Защита осужденных за вымогательство у главы Ростеха Чемезова обжаловала приговор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы
Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев во время оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована кассационная жалоба на приговор в отношении Бигаева, Кузьмина, Суханова", - сказал собеседник агентства.
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Собчак надеялась на уменьшение сроков по делу о вымогательстве
2 сентября 2024, 17:52
Дата рассмотрения во втором кассационном суде пока не назначена.
Хамовнический суд Москвы в феврале 2024 года назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по семь лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому (по паспорту - Кузьмин) и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет", за вымогательство у главы "Ростеха" 11 миллионов рублей.
В сентябре 2024 года Мосгорсуд снизил всем троим фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 лет лишения свободы, Кузьмину и Бигаеву - по пять.
Как было установлено, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов.
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В Подмосковье завели дело о вымогательстве денег у чиновников
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Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты.
Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников.
На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения.
После уменьшения фигурантам сроков апелляции она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что надеялась на это и будет ждать их УДО.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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ПроисшествияМоскваРоссияСергей ЧемезовКсения СобчакРостехМосковский городской судTelegram
 
 
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