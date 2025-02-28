https://ria.ru/20250228/sud-2002092616.html

Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор

Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор - РИА Новости, 28.02.2025

Защита осужденных за вымогательство у Чемезова обжаловала приговор

Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T04:51:00+03:00

2025-02-28T04:51:00+03:00

2025-02-28T04:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Защита осужденных за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована кассационная жалоба на приговор в отношении Бигаева, Кузьмина, Суханова", - сказал собеседник агентства. Дата рассмотрения во втором кассационном суде пока не назначена. Хамовнический суд Москвы в феврале 2024 года назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак "Осторожно медиа" Кириллу Суханову и по семь лет бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому (по паспорту - Кузьмин) и Тимуру Бигаеву, который вместе с Романовским администрировал Telegram-канал "Тушите свет", за вымогательство у главы "Ростеха" 11 миллионов рублей. В сентябре 2024 года Мосгорсуд снизил всем троим фигурантам сроки на два года. Таким образом, он назначил Суханову 5,5 лет лишения свободы, Кузьмину и Бигаеву - по пять. Как было установлено, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", а также за удаление одного из постов. Фигуранты вину не признали. По их словам, за удаление вышеуказанного поста обсуждалась сумма в размере 800 тысяч рублей, 10 миллионов касались дальнейшего контракта на модерацию публикаций с упоминанием Чемезова. Это общение они считали скорее коммерческим и деловым, с их стороны не было каких-либо угроз или требований, а значит, и вымогательства, говорили фигуранты. Ксения Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к каналу "Тушите свет" или к его фейковому двойнику, в котором появилась информация о якобы начатом расследовании против Чемезова, но накануне ареста Суханова уехала из России. Позднее она вернулась в Москву, посетила офис "Ростеха", а затем принесла извинения Чемезову за сотрудников. На оглашение приговора она не приехала. Впоследствии в канале "Кровавая барыня" в Telegram она написала, что "так попросил Кирилл". Там же Собчак назвала приговор своим сотрудникам несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила "все договоренности" для его смягчения. После уменьшения фигурантам сроков апелляции она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что надеялась на это и будет ждать их УДО.

https://ria.ru/20240902/sobchak-1970061051.html

https://ria.ru/20240821/vymogatelstvo-1967507004.html

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Дарья Буймова

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