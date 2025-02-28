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Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки - РИА Новости, 28.02.2025
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09:26 28.02.2025 (обновлено: 11:39 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/stavka-2002116031.html
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки - РИА Новости, 28.02.2025
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки
ВТБ прогнозирует во второй половине года снижение ключевой ставки до 19 процентов или даже ниже, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T09:26:00+03:00
2025-02-28T11:39:00+03:00
экономика
россия
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВТБ прогнозирует во второй половине года снижение ключевой ставки до 19 процентов или даже ниже, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24". "Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22 процента. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют семь-восемь процентов", — сказал он. По мнению Костина, есть все основания надеяться, что во второй половине года, скорее всего в четвертом квартале, ставка снизится, возможно, до 19 процентов, а может быть даже и несколько ниже.При этом глав ВТБ уверен, что обвального падения кредитования не будет. В розничном кредитовании последует небольшое снижение (кроме специальных ипотечных программ), а корпоративном — замедление темпов. "У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель четыре процента в 2026 году", — подчеркнул Костин. На этой неделе Центробанк сообщил, что корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на триллион рублей. При этом, отметил регулятор, речи о кредитном сжатии не идет — лишь о нормализации темпов роста. В середине февраля ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 21 процента годовых, а прогноз по инфляции повысил до семи-восьми процентов.
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экономика, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки

Костин: ВТБ видит основания для снижения ключевой ставки ЦБ до 19% к концу года

© РИА Новости / Илья ПиталевГлава банка ВТБ Андрей Костин
Глава банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Глава банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВТБ прогнозирует во второй половине года снижение ключевой ставки до 19 процентов или даже ниже, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24".
"Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22 процента. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют семь-восемь процентов", — сказал он.
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По мнению Костина, есть все основания надеяться, что во второй половине года, скорее всего в четвертом квартале, ставка снизится, возможно, до 19 процентов, а может быть даже и несколько ниже.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

При этом глав ВТБ уверен, что обвального падения кредитования не будет. В розничном кредитовании последует небольшое снижение (кроме специальных ипотечных программ), а корпоративном — замедление темпов.
"У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель четыре процента в 2026 году", — подчеркнул Костин.
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На этой неделе Центробанк сообщил, что корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на триллион рублей. При этом, отметил регулятор, речи о кредитном сжатии не идет — лишь о нормализации темпов роста.
В середине февраля ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 21 процента годовых, а прогноз по инфляции повысил до семи-восьми процентов.
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