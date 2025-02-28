https://ria.ru/20250228/stavka-2002116031.html

Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки

Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки - РИА Новости, 28.02.2025

Глава ВТБ спрогнозировал снижение ключевой ставки

ВТБ прогнозирует во второй половине года снижение ключевой ставки до 19 процентов или даже ниже, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T09:26:00+03:00

2025-02-28T09:26:00+03:00

2025-02-28T11:39:00+03:00

экономика

россия

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. ВТБ прогнозирует во второй половине года снижение ключевой ставки до 19 процентов или даже ниже, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 24". "Судя по заявлениям руководства Центрального банка, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой, и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19-22 процента. Мы видим позитивные моменты, такие как сокращение кредитования, и такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют семь-восемь процентов", — сказал он. По мнению Костина, есть все основания надеяться, что во второй половине года, скорее всего в четвертом квартале, ставка снизится, возможно, до 19 процентов, а может быть даже и несколько ниже.При этом глав ВТБ уверен, что обвального падения кредитования не будет. В розничном кредитовании последует небольшое снижение (кроме специальных ипотечных программ), а корпоративном — замедление темпов. "У корпораций достаточно резервов. Есть собственные прибыли, которые могут быть инвестированы. Мы видим, что в 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель четыре процента в 2026 году", — подчеркнул Костин. На этой неделе Центробанк сообщил, что корпоративный кредитный портфель в банковском секторе сократился на триллион рублей. При этом, отметил регулятор, речи о кредитном сжатии не идет — лишь о нормализации темпов роста. В середине февраля ЦБ оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 21 процента годовых, а прогноз по инфляции повысил до семи-восьми процентов.

https://ria.ru/20240830/vtb-1969408266.html

https://ria.ru/20250204/dengi-1779669797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)