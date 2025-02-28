Американский сенатор посоветовал Стармеру купить пони для поддержки
Сенатор Кеннеди посоветовал премьеру Британии Стармеру купить пони для поддержки
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Американский сенатор Джон Кеннеди от штата Луизиана в ходе выступления в сенате, запись которого была опубликована на его странице в соцсети X, посоветовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру купить пони для психологической поддержки, чтобы избавиться от чувства вины за колониальное прошлое королевства и воздержаться от передачи Маврикию архипелага Чагос, где расположена британо-американская военная база.
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"Мне жаль, что он (Стармер - ред.) чувствует себя виноватым. Пускай купит себе пони для психологической поддержки, но он не должен сдавать американскую военную базу! Мистер (президент США Дональд - ред.) Трамп, пожалуйста, не соглашайтесь на это", - заявил Кеннеди.
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По мнению сенатора, намерение передать Маврикию архипелаг Чагос продиктовано навязанным Стармеру ООН чувством вины за колониальное прошлое Великобритании, а остальные британцы "могут чувствовать себя, как хотят". Кеннеди добавил, что сохранение военной базы важно для защиты региона Индийского океана от якобы влияния Китая.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Великобритания и Маврикий достигли консенсуса по соглашению. Отмечалось, что премьер Британии торопился с заключением сделки до возвращения избранного президента США Трампа в Белый дом, чтобы избежать с ним противоречий, поскольку тот, предположительно, выступает против соглашения. Позднее газета Guardian сообщила, что Великобритания не собирается подписывать соглашение о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос до прихода Трампа к власти.
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Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление Маврикию ежегодной индексируемой финансовой помощи. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году.
Позднее новое правительство Маврикия, сформированное в ноябре 2024 года, захотело пересмотреть условия сделки о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера Навина Рамгулама, в Лондон были направлены соответствующие предложения и уже был получен ответ. Как писала в январе газета Financial Times со ссылкой на источники, британские власти предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия.
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Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
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