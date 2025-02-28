https://ria.ru/20250228/ssha-2002305942.html

СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения

СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения - РИА Новости, 28.02.2025

СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения

США и Украина после подписания соглашения по природным ресурсам будут совместно получать доходы от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:35:00+03:00

2025-02-28T18:35:00+03:00

2025-02-28T18:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США и Украина после подписания соглашения по природным ресурсам будут совместно получать доходы от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также инфраструктурных проектов, сообщает телеканал Fox Business, ознакомившийся с текстом документа. Соглашение предполагает создание фонда для финансирования украинских инфраструктурных и энергетических проектов. Доходы от этих проектов будут распределяться между США и Украиной на этапе их поступления, до вычета операционных затрат, что, как отмечает Fox, исключает возможность завышения расходов подрядчиками. "Эта сделка создает для США прямую заинтересованность в Украине, обеспечивая возврат инвестиций американских налогоплательщиков через совместное распределение доходов", – говорится в документе. Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение подтверждает поддержку Украины и служит сигналом России о том, что США не намерены уходить из региона. Документ будет подписан в пятницу во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

https://ria.ru/20250227/ukraina-2002004827.html

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html

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сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, в мире