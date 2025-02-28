Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ssha-2002305942.html
СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения
СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения - РИА Новости, 28.02.2025
СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения
США и Украина после подписания соглашения по природным ресурсам будут совместно получать доходы от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:35:00+03:00
2025-02-28T18:35:00+03:00
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ab7f392da78ab90b4be0d08a8aa419b.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США и Украина после подписания соглашения по природным ресурсам будут совместно получать доходы от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также инфраструктурных проектов, сообщает телеканал Fox Business, ознакомившийся с текстом документа. Соглашение предполагает создание фонда для финансирования украинских инфраструктурных и энергетических проектов. Доходы от этих проектов будут распределяться между США и Украиной на этапе их поступления, до вычета операционных затрат, что, как отмечает Fox, исключает возможность завышения расходов подрядчиками. "Эта сделка создает для США прямую заинтересованность в Украине, обеспечивая возврат инвестиций американских налогоплательщиков через совместное распределение доходов", – говорится в документе. Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение подтверждает поддержку Украины и служит сигналом России о том, что США не намерены уходить из региона. Документ будет подписан в пятницу во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
https://ria.ru/20250227/ukraina-2002004827.html
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989889896_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c55daf99570a2208d432901d70b32ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
СМИ: США и Украина поделят доходы от ресурсов после подписания соглашения

Fox: США и Украина после сделки по природным ресурсам будут делить доходы от них

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. США и Украина после подписания соглашения по природным ресурсам будут совместно получать доходы от разработки редкоземельных металлов, нефти и газа, а также инфраструктурных проектов, сообщает телеканал Fox Business, ознакомившийся с текстом документа.
Соглашение предполагает создание фонда для финансирования украинских инфраструктурных и энергетических проектов. Доходы от этих проектов будут распределяться между США и Украиной на этапе их поступления, до вычета операционных затрат, что, как отмечает Fox, исключает возможность завышения расходов подрядчиками.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Польше сообщили Украине плохие новости о соглашении с США
27 февраля, 17:20
«
"Эта сделка создает для США прямую заинтересованность в Украине, обеспечивая возврат инвестиций американских налогоплательщиков через совместное распределение доходов", – говорится в документе.
Президент США Дональд Трамп считает, что соглашение подтверждает поддержку Украины и служит сигналом России о том, что США не намерены уходить из региона.
Документ будет подписан в пятницу во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины
Вчера, 09:54
 
СШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала