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В США раскрыли планы по размещению ядерного оружия на базе Лейкенхит - РИА Новости, 28.02.2025
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16:36 28.02.2025 (обновлено: 16:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ssha-2002255282.html
В США раскрыли планы по размещению ядерного оружия на базе Лейкенхит
В США раскрыли планы по размещению ядерного оружия на базе Лейкенхит - РИА Новости, 28.02.2025
В США раскрыли планы по размещению ядерного оружия на базе Лейкенхит
США, вероятно, еще не размещали ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, могут подготавливать ее в качестве запасного варианта, следует из доклада... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T16:36:00+03:00
2025-02-28T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США, вероятно, еще не размещали ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, могут подготавливать ее в качестве запасного варианта, следует из доклада американской некоммерческой аналитической организации "Федерация американских ученых". В январе 2024 года британская газета Telegraph сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". В декабре того же года издание написало, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет. "По состоянию на февраль 2025 года нет никаких публично известных свидетельств того, что на авиабазе ВВС Великобритании Лейкенхит было размещено ядерное оружие. По нашим оценкам, возвращение ядерной миссии предполагается в первую очередь скорее как запасной вариант, а не для того, чтобы сейчас размещать там оружие", - говорится в докладе, опубликованном на сайте организации. Ссылаясь на неназванных чиновников, авторы доклада утверждают, что целью усовершенствования авиабазы, по крайней мере, до настоящего момента, было расширение возможностей Европы в плане рассредоточения ядерного оружия "в случае необходимости". В документе отмечается, что в перспективе Лейкенхит сможет принимать ядерное оружие из других, более уязвимых, военных баз НАТО. В феврале 2024 года постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что РФ отслеживает информацию о якобы планах США разместить свое ядерное оружие в Великобритании. Если это действительно так, то Москва будет вынуждена ответить, подчеркнул дипломат. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, сша, москва, геннадий гатилов, владимир путин, такер карлсон, нато, оон, в мире
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В США раскрыли планы по размещению ядерного оружия на базе Лейкенхит

"Федерация американских ученых" допустила, что США не размещали ЯО на Лейкенхите

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США, вероятно, еще не размещали ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, могут подготавливать ее в качестве запасного варианта, следует из доклада американской некоммерческой аналитической организации "Федерация американских ученых".
В январе 2024 года британская газета Telegraph сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". В декабре того же года издание написало, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.
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"По состоянию на февраль 2025 года нет никаких публично известных свидетельств того, что на авиабазе ВВС Великобритании Лейкенхит было размещено ядерное оружие. По нашим оценкам, возвращение ядерной миссии предполагается в первую очередь скорее как запасной вариант, а не для того, чтобы сейчас размещать там оружие", - говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.
Ссылаясь на неназванных чиновников, авторы доклада утверждают, что целью усовершенствования авиабазы, по крайней мере, до настоящего момента, было расширение возможностей Европы в плане рассредоточения ядерного оружия "в случае необходимости". В документе отмечается, что в перспективе Лейкенхит сможет принимать ядерное оружие из других, более уязвимых, военных баз НАТО.
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В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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