В США раскрыли планы по размещению ядерного оружия на базе Лейкенхит
"Федерация американских ученых" допустила, что США не размещали ЯО на Лейкенхите
© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. США, вероятно, еще не размещали ядерное оружие на британской авиабазе Лейкенхит, могут подготавливать ее в качестве запасного варианта, следует из доклада американской некоммерческой аналитической организации "Федерация американских ученых".
В январе 2024 года британская газета Telegraph сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, потому что "угроза со стороны России возрастает". В декабре того же года издание написало, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в ближайшие несколько лет.
"По состоянию на февраль 2025 года нет никаких публично известных свидетельств того, что на авиабазе ВВС Великобритании Лейкенхит было размещено ядерное оружие. По нашим оценкам, возвращение ядерной миссии предполагается в первую очередь скорее как запасной вариант, а не для того, чтобы сейчас размещать там оружие", - говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.
Ссылаясь на неназванных чиновников, авторы доклада утверждают, что целью усовершенствования авиабазы, по крайней мере, до настоящего момента, было расширение возможностей Европы в плане рассредоточения ядерного оружия "в случае необходимости". В документе отмечается, что в перспективе Лейкенхит сможет принимать ядерное оружие из других, более уязвимых, военных баз НАТО.
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