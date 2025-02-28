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"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 28.02.2025 (обновлено: 18:41 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/ssha-2002214822.html
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2025
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО
Число потерь украинского личного состава превысило миллион человек, утверждает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:23:00+03:00
2025-02-28T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Число потерь украинского личного состава превысило миллион человек, утверждает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.&quot;В этой войне погибли от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев&quot;, — заявил он.Офицер назвал это абсолютной катастрофой и призвал подписать мирное соглашение.На прошлой неделе лидер США Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно. По его словам, администрация экс-президента Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации, тогда как сам Трамп "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002161870.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО

Полковник Макгрегор: Украина потеряла больше миллиона человек

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Число потерь украинского личного состава превысило миллион человек, утверждает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«

"В этой войне погибли от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев", — заявил он.

Офицер назвал это абсолютной катастрофой и призвал подписать мирное соглашение.
На прошлой неделе лидер США Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно. По его словам, администрация экс-президента Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации, тогда как сам Трамп "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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