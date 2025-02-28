https://ria.ru/20250228/ssha-2002214822.html

"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО

"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2025

"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО

Число потерь украинского личного состава превысило миллион человек, утверждает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T14:23:00+03:00

2025-02-28T14:23:00+03:00

2025-02-28T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Число потерь украинского личного состава превысило миллион человек, утверждает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."В этой войне погибли от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев", — заявил он.Офицер назвал это абсолютной катастрофой и призвал подписать мирное соглашение.На прошлой неделе лидер США Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно. По его словам, администрация экс-президента Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации, тогда как сам Трамп "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".

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в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины