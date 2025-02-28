https://ria.ru/20250228/ssha-2002214822.html
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО - РИА Новости, 28.02.2025
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО
Число потерь украинского личного состава превысило миллион человек, утверждает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T14:23:00+03:00
2025-02-28T14:23:00+03:00
2025-02-28T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Число потерь украинского личного состава превысило миллион человек, утверждает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."В этой войне погибли от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев", — заявил он.Офицер назвал это абсолютной катастрофой и призвал подписать мирное соглашение.На прошлой неделе лидер США Дональд Трамп заявил, что Украина разрушена, а миллионы людей погибли напрасно. По его словам, администрация экс-президента Джо Байдена не предприняла никаких усилий для урегулирования ситуации, тогда как сам Трамп "успешно ведет переговоры о завершении конфликта с Россией".
https://ria.ru/20250228/ukraina-2002161870.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1349f4c658b2ccd3a868abd004d433ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Абсолютная катастрофа": в США назвали украинские потери в зоне СВО
Полковник Макгрегор: Украина потеряла больше миллиона человек