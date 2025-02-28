Рейтинг@Mail.ru
ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/ssha-2002095510.html
ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ
ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025
ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ
ФБР допрашивает сотрудников Агентства по охране окружающей среды в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T05:28:00+03:00
2025-02-28T05:28:00+03:00
в мире
сша
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. ФБР допрашивает сотрудников Агентства по охране окружающей среды в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом о выделении 20 миллиардов долларов на проекты по альтернативной энергии, сообщает газета Washington Post. "Агенты ФБР на этой неделе допрашивали сотрудников Агентства по охране окружающей среды о программе чистой энергии администрации Байдена", - сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным газеты, расследование касается грантов на 20 миллиардов долларов в рамках программы Байдена, начатой в 2022 году и предусматривающей инвестиции в альтернативные источники энергии. Новое руководство природоохранной структуры утверждает, что деньги выделялись без должного контроля, и хочет вернуть их. Это расследование уже стало причиной, по которой подал в отставку один из опытных прокуроров, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000437502.html
https://ria.ru/20241225/bayden-1991121070.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, фбр
В мире, США, Джо Байден, ФБР
ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ

WP: ФБР допрашивает сотрудников Агентства по охране окружающей среды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. ФБР допрашивает сотрудников Агентства по охране окружающей среды в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом о выделении 20 миллиардов долларов на проекты по альтернативной энергии, сообщает газета Washington Post.
"Агенты ФБР на этой неделе допрашивали сотрудников Агентства по охране окружающей среды о программе чистой энергии администрации Байдена", - сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп рассказал о находках Маска в кабмине
20 февраля, 02:36
По данным газеты, расследование касается грантов на 20 миллиардов долларов в рамках программы Байдена, начатой в 2022 году и предусматривающей инвестиции в альтернативные источники энергии. Новое руководство природоохранной структуры утверждает, что деньги выделялись без должного контроля, и хочет вернуть их.
Это расследование уже стало причиной, по которой подал в отставку один из опытных прокуроров, отмечается в сообщении.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
WSJ негативно высказалась о наследии Байдена
25 декабря 2024, 03:14
 
В миреСШАДжо БайденФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала