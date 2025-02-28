https://ria.ru/20250228/ssha-2002095510.html

ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ

ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ - РИА Новости, 28.02.2025

ФБР расследует гранты Байдена на альтернативную энергию, пишут СМИ

ФБР допрашивает сотрудников Агентства по охране окружающей среды в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T05:28:00+03:00

2025-02-28T05:28:00+03:00

2025-02-28T05:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. ФБР допрашивает сотрудников Агентства по охране окружающей среды в рамках расследования программы прошлой администрации США во главе с экс-президентом Джо Байденом о выделении 20 миллиардов долларов на проекты по альтернативной энергии, сообщает газета Washington Post. "Агенты ФБР на этой неделе допрашивали сотрудников Агентства по охране окружающей среды о программе чистой энергии администрации Байдена", - сообщает издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По данным газеты, расследование касается грантов на 20 миллиардов долларов в рамках программы Байдена, начатой в 2022 году и предусматривающей инвестиции в альтернативные источники энергии. Новое руководство природоохранной структуры утверждает, что деньги выделялись без должного контроля, и хочет вернуть их. Это расследование уже стало причиной, по которой подал в отставку один из опытных прокуроров, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000437502.html

https://ria.ru/20241225/bayden-1991121070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, фбр