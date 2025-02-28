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Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002309234.html
Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя
Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя - РИА Новости, 28.02.2025
Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя
Гвардии майор Михаил Попов вместе с подчиненными в течение недели отражали атаки украинских военных, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:43:00+03:00
2025-02-28T18:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
михаил попов
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гвардии майор Михаил Попов вместе с подчиненными в течение недели отражали атаки украинских военных, сообщает Минобороны России."Удерживали участок, перекресток дорог, с задачей не допустить прорыва противника в направлении основных сил батальона и дать ему возможность окопаться. Действовали на удалении, попали в окружение с превосходящими силами противника — боролись и вызывали огонь на себя три раза", — вспоминает военный.Отмечается, что за этот подвиг в Харьковской области Попов удостоен звания Героя России."Наших было всего 16 человек, врагов — гораздо больше. Но российские мотострелки не пропустили врага и вышли, не допустив потерь", — приводятся слова майора.В начале февраля Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, в 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.
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Майор Михаил Попов о звании Героя России
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россия, михаил попов, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Попов, Харьковская область, Безопасность
Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя

МО РФ: майор Попов трижды вызывал огонь на себя, будучи в окружении ВСУ

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гвардии майор Михаил Попов вместе с подчиненными в течение недели отражали атаки украинских военных, сообщает Минобороны России.
"Удерживали участок, перекресток дорог, с задачей не допустить прорыва противника в направлении основных сил батальона и дать ему возможность окопаться. Действовали на удалении, попали в окружение с превосходящими силами противника — боролись и вызывали огонь на себя три раза", — вспоминает военный.
Отмечается, что за этот подвиг в Харьковской области Попов удостоен звания Героя России.
"Наших было всего 16 человек, врагов — гораздо больше. Но российские мотострелки не пропустили врага и вышли, не допустив потерь", — приводятся слова майора.
В начале февраля Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, в 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил ПоповХарьковская областьБезопасность
 
 
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