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Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя
Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя - РИА Новости, 28.02.2025
Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя
Гвардии майор Михаил Попов вместе с подчиненными в течение недели отражали атаки украинских военных, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T18:43:00+03:00
2025-02-28T18:43:00+03:00
2025-02-28T18:43:00+03:00
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михаил попов
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безопасность
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гвардии майор Михаил Попов вместе с подчиненными в течение недели отражали атаки украинских военных, сообщает Минобороны России."Удерживали участок, перекресток дорог, с задачей не допустить прорыва противника в направлении основных сил батальона и дать ему возможность окопаться. Действовали на удалении, попали в окружение с превосходящими силами противника — боролись и вызывали огонь на себя три раза", — вспоминает военный.Отмечается, что за этот подвиг в Харьковской области Попов удостоен звания Героя России."Наших было всего 16 человек, врагов — гораздо больше. Но российские мотострелки не пропустили врага и вышли, не допустив потерь", — приводятся слова майора.В начале февраля Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, в 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.
https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html
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Майор Михаил Попов о звании Героя России
Майор Михаил Попов о звании Героя России
2025-02-28T18:43
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россия, михаил попов, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Попов, Харьковская область, Безопасность
Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя
МО РФ: майор Попов трижды вызывал огонь на себя, будучи в окружении ВСУ