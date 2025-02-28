https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002309234.html

Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя

Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя - РИА Новости, 28.02.2025

Российский майор рассказал, как трижды вызывал огонь ВСУ на себя

Гвардии майор Михаил Попов вместе с подчиненными в течение недели отражали атаки украинских военных, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T18:43:00+03:00

2025-02-28T18:43:00+03:00

2025-02-28T18:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

михаил попов

харьковская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002306142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3e50ac53f8a9d60a98a20f08493c13c1.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Гвардии майор Михаил Попов вместе с подчиненными в течение недели отражали атаки украинских военных, сообщает Минобороны России."Удерживали участок, перекресток дорог, с задачей не допустить прорыва противника в направлении основных сил батальона и дать ему возможность окопаться. Действовали на удалении, попали в окружение с превосходящими силами противника — боролись и вызывали огонь на себя три раза", — вспоминает военный.Отмечается, что за этот подвиг в Харьковской области Попов удостоен звания Героя России."Наших было всего 16 человек, врагов — гораздо больше. Но российские мотострелки не пропустили врага и вышли, не допустив потерь", — приводятся слова майора.В начале февраля Ганчев сообщил, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, в 34 из них установлено административное управление военно-гражданской администрации.

https://ria.ru/20250228/konflikt-2002221266.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Майор Михаил Попов о звании Героя России Майор Михаил Попов о звании Героя России 2025-02-28T18:43 true PT3M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил попов, харьковская область, безопасность