https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002177860.html

ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025

ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ, за неделю противник потерял более 1340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T12:33:00+03:00

2025-02-28T12:33:00+03:00

2025-02-28T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ, за неделю противник потерял более 1340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1340 военнослужащих, танк", - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации за период с 22 по 28 февраля.Кроме того, ВСУ лишились 13 боевых бронированных машин, в том числе четырёх бронетранспортёров М113 производства США, 33 автомобилей, 34 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.В Минобороны напомнили, что за прошедшую неделю группировка "Запад" освободила населённые пункты Новолюбовка в Луганской Народной Республике и Тополи в Харьковской области.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика