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ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 28.02.2025 (обновлено: 13:49 28.02.2025)
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002177860.html
ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 28.02.2025
ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ, за неделю противник потерял более 1340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T12:33:00+03:00
2025-02-28T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ, за неделю противник потерял более 1340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1340 военнослужащих, танк", - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации за период с 22 по 28 февраля.Кроме того, ВСУ лишились 13 боевых бронированных машин, в том числе четырёх бронетранспортёров М113 производства США, 33 автомобилей, 34 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.В Минобороны напомнили, что за прошедшую неделю группировка "Запад" освободила населённые пункты Новолюбовка в Луганской Народной Республике и Тополи в Харьковской области.
https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html
россия
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Луганская Народная Республика
ВСУ потеряли свыше 1340 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю

МО: ВСУ за неделю потеряли свыше 1340 боевиков и танк в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ, за неделю противник потерял более 1340 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1340 военнослужащих, танк", - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации за период с 22 по 28 февраля.
Кроме того, ВСУ лишились 13 боевых бронированных машин, в том числе четырёх бронетранспортёров М113 производства США, 33 автомобилей, 34 орудий полевой артиллерии, из них 16 производства стран НАТО, 13 станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.
В Минобороны напомнили, что за прошедшую неделю группировка "Запад" освободила населённые пункты Новолюбовка в Луганской Народной Республике и Тополи в Харьковской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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