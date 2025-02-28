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Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова - РИА Новости, 28.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 28.02.2025
https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002098852.html
Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова
Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова - РИА Новости, 28.02.2025
Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова
Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-28T06:12:00+03:00
2025-02-28T06:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская область), 28 фев - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Мартын". "Не даем им головы поднять. Выявляем, уничтожаем. В этот раз наш разведывательный БПЛА обнаружил замаскированную позицию противника в районе Орехова. Отработали четко, можно сказать, зашли в дверь. Позиция уничтожена", - рассказал "Мартын". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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россия, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова

Расчет БПЛА уничтожил укрепленную позицию ВСУ у Орехова в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская область), 28 фев - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Мартын".
"Не даем им головы поднять. Выявляем, уничтожаем. В этот раз наш разведывательный БПЛА обнаружил замаскированную позицию противника в районе Орехова. Отработали четко, можно сказать, зашли в дверь. Позиция уничтожена", - рассказал "Мартын".
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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