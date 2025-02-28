https://ria.ru/20250228/spetsoperatsiya-2002098852.html

Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова

Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова - РИА Новости, 28.02.2025

Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова

Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-28T06:12:00+03:00

2025-02-28T06:12:00+03:00

2025-02-28T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647635_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_995d69d7f88123ded4c23aa03ad33481.jpg

ТОКМАК (Запорожская область), 28 фев - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Мартын". "Не даем им головы поднять. Выявляем, уничтожаем. В этот раз наш разведывательный БПЛА обнаружил замаскированную позицию противника в районе Орехова. Отработали четко, можно сказать, зашли в дверь. Позиция уничтожена", - рассказал "Мартын". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, безопасность