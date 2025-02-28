Российские военные уничтожили укрепленную позицию ВСУ у Орехова
Расчет БПЛА уничтожил укрепленную позицию ВСУ у Орехова в Запорожской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ТОКМАК (Запорожская область), 28 фев - РИА Новости. Расчет БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России уничтожил укрепленную позицию украинских боевиков в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета с позывным "Мартын".
"Не даем им головы поднять. Выявляем, уничтожаем. В этот раз наш разведывательный БПЛА обнаружил замаскированную позицию противника в районе Орехова. Отработали четко, можно сказать, зашли в дверь. Позиция уничтожена", - рассказал "Мартын".
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Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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